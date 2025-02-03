學者：美加徵10%關稅 對中國影響不大 但揭貿易戰序幕

川普指責中國管制芬太尼原料不力，中方反駁說芬太尼是美國的問題。圖為美國緝毒人員在紐約查獲的芬太尼。(路透)

中國財政部和商務部表示，北京將在世界貿易組織挑戰川普 的關稅 政策，並將對4日生效的徵稅採取「反制措施」，但未透露具體細節。

不過，路透指出，這一回應並未像川普第一任期內，中美貿易對峙時那樣立即升級，而是重複了北京方面近幾周所採用的更為審慎的措辭。中國的溫和回應與加拿大和墨西哥的直接報復和激烈言辭，形成了鮮明對比。另外，路透認為，在世貿組織(WTO)提出訴訟是個象徵性的姿態，可以讓北京贏得信息傳遞的勝利，且不會給華府帶來直接的成本或威脅。

川普在對中國加徵關稅時稱，北京需要阻止致命的類鴉片藥物芬太尼流入美國。對此，中國外交部發言人表示：中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。芬太尼是美國的問題，美方應客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。

多位經濟學者認為，美國總統川普宣布的新關稅大概不會對中國經濟產生重大影響，但可能為另一場激烈的美中貿易戰 打響第一槍。

川普1日宣布將對中國輸美商品加徵10%關稅。彭博經濟研究指出，10%關稅可能打垮40%中國輸美商品，影響中國國內生產毛額(GDP)的0.9%。該數字雖只是中國廣大經濟體的一小部分，但可能對北京決策者造成額外壓力；中國已正面臨成長放緩、房市危機和國內消費疲軟等問題。

總部設在上海的保銀資本管理公司總裁張智威說，川普的行動對中國經濟不算很大衝擊；北京今年已將關稅增加考量在內，川普這次動作不太可能改變對中國宏觀前景的市場預期。張智威也不認為中國需要採取人民幣匯率貶值等行動，來抵銷新關稅的衝擊。

凱投宏觀公司首席北美經濟學者艾希華斯指出，被川普加關稅的國家已矢言報復，川普也承諾未來將課更多關稅，川普這次舉動「只是第一擊」，今後可能演變為非常具破壞性的全球貿易戰。

張智威另說，中美貿易談判將是很長的過程，「我認為這只是開始。我們將拭目以待，看美國是否將進一步提高對中關稅」。