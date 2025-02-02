川普發動貿易戰Q&A一次看：他想實現什麼目標？

川普對進口自加拿大、墨西哥和中國大陸的商品徵收關稅，掀起貿易戰。(路透)

川普 競選時承諾，第二個總統任期會將進口稅重新置於經濟政策的中心。他在2月1日邁出一中步，簽署行政令對

從加拿大和墨西哥進口的商品加徵25%關稅 ，中國進口商品加徵10%關稅。新關稅自2月4日（周二）零時一分生效。

川普做法有多激進？

美國對這三個國家的部分商品徵收的關稅，已經接近甚至超過川普規定的水準。但這些關稅只適用於特定類別的商品。全面徵收關稅是一項重大突破。

目前，根據美國貿易代表辦公室的數據，依價值計，進口工業品（占美國商品進口的94%）的貿易加權平均關稅率是2%。有半數工業產品進入美國是免關稅的。

川普想達成什麼目的？

美國財長貝森特在1月的任命確認聽證會上，對於川普可能如何實施新關稅提供了線索。

這位前避險基金的經理人告訴參議員，川普將以三種方式使用關稅：糾正不公平的貿易行為（以便重振美國工業）、為聯邦預算增加收入（對於抵消川普延長2017年減稅計畫帶來的財政損失非常重要），以及，在與外國談判時發揮作用，取代掉川普認為已被過度使用的制裁。

提振製造業：川普曾表示要利用關稅振興製造業，阻止美國因貿易不平衡而被其他國家「剝削」。他提出混合使用關稅和激勵措施（例如加快審批）的想法，以吸引企業轉移到美國設廠。

在第一個總統任期，川普對中國商品徵收了幾輪關稅。許多經濟學家認為，這是課美國消費者的稅，阻礙美國的經濟成長。本土製造商並不總會跑去生產被徵關稅的產品，如果沒有替代供應，這些商品就會漲價。

但這沒有澆熄川普的熱情。去年10月，他在芝加哥經濟俱樂部接受彭博資訊總編John Micklethwait採訪時說：「我們將讓企業回歸，將進一步降低赴美生產產品的公司的稅收。我們將用強有力的關稅來保護這些公司」。

川普說，他剛開始利用關稅重塑美國經濟時，疫情爆發打亂了他的計畫。他提名的商務部長盧特尼克在參議院聽證會上把關稅計畫說成是重新贏得世界尊重的手段，他說美國的盟友和對手都「在利用我們，他們不尊重我們，我希望看到這種情況結束」。

增加財政收入：關稅帶來的收入有助彌補川普減稅造成的影響。他想延長2017年時批准的所得稅減免措施，其中許多措施即將於2025年底到期。他甚至提議擴大這些減稅措施，例如對小費和社會保障收入免稅。他還打算將企業稅率從21%降至15%。

這些措施預計10年內將導致政府收入損失4.6兆美元。貝森特認為，川普關稅上調若全面實施，十年內可帶來2.5兆至3兆美元收入。

川普貿易顧問納瓦羅1月31日受訪表示，「增加關稅可彌補減稅的影響」。川普希望，由所得稅和數不盡的國稅局人員的世界轉向關稅的世界，那裡由關稅支付大量政府費用，並降低稅負。」

作為外交武器：貝森特表示，川普對制裁抱持懷疑態度，因為制裁會使其他國家遠離美元，他把關稅看成在談判中取得籌碼的方式。

川普1月曾與哥倫比亞短暫對峙，讓外界看到他的戰略。有幾小時，兩國之間的貿易戰似乎不可避免，但在達成協議後，川普收回關稅威脅。白宮聲稱取得勝利，哥倫比亞已「同意川普的所有條件」，將接受美國派機遣返的移民。

川普對加拿大、墨西哥和中國徵收關稅，旨在應對他所謂的 「對美國人安全和安保的威脅，包括因為使用芬太尼而導致死亡的公衛危機」。

川普作法有新意嗎？

美國在歷史上的大部分時期都對進口商品徵收重稅，直到1930年代初，隨著執政者接受自由貿易理念，才基本上放棄此一政策。

重要成因之一是1930年《斯姆特-霍利關稅法》（Smoot-Hawley Tariff Act）造成的影響，該法案導致平均進口關稅估計增加大約20%。這個旨在協助減輕大蕭條影響的法案最終卻使經濟變得更糟。這場災難開啟了自由貿易時代，並以1995年世界貿易組織的成立而達到頂峰。那段期間，關稅被共和黨所排斥。

但在川普2017-2021年擔任總統的期間，關稅捲土重來，他當時試圖以此振興美國工業，對抗美國認為的中國 的不公平貿易行為。拜登 任內維持這股趨勢。

川普未經國會批准能提高關稅嗎？

是的，他可以。國會通過一系列法規授權美國總統修改關稅，以解決各種問題。其中包括國安威脅、戰爭或緊急情況、對美國產業的損害或潛在損害，以及外國的不公平貿易行為。

美國戰略與國際研究中心表示，雖然企業可能試圖上法院挑戰關稅上調，但基於對總統權力的尊重，此類挑戰「會遇到很大阻力」。

誰為關稅買單？

關稅由進口商或代表進口商的中間商支付，但成本通常會轉嫁。

川普認為，是出口商最終承擔了關稅成本。

研究表明，這種承擔是分散化的，生產產品的外國公司可能因為對進口商讓步而決定降價，或斥巨資在某地建廠以規避關稅，而美國進口商，例如沃爾瑪和目標百貨（Target），也可能在銷售時提高商品價格，這時，間接承擔關稅成本的是消費者。

中國在其中的作用？

幾十年來，自由貿易的信念得到美國兩黨的支持，也得到希望獲得廉價高效海外供應鏈的跨國企業的支持。但中國的崛起打破了這項共識。中國於2001年加入世界貿易組織，獲得了更多進入全球市場的機會，即使批評者控訴，中國違反自由貿易規則的文字和精神，例如補貼本國產業，並且迫使在中國營運的外國公司放棄技術等等。一些研究人員得出結論說，來自中國的競爭，導致面臨進口激增的美國製造商就業率下降。

川普首次擔任總統期間，在2018和2019年對價值約3,800億美元的中國商品徵收新關稅。拜登政府維持了這些關稅，並在2024年對180億美元的商品提高關稅。關稅熱情也蔓延到歐盟。去年10月初，歐盟投票決定對來自陸製電動車徵收高達45%的關稅。

關稅上調迄今對美的影響？

很難理清關稅的經濟影響。關稅可透過吸引投資來刺激就業，因為企業試圖透過將工廠遷往徵稅的國家來規避關稅。與此同時，關稅也會引發報復性關稅，導致其他經濟領域的就業機會減少。

關稅的一個潛在問題是，本土製造商並不總能滿足國內對被徵收新關稅的商品的需求。如果課徵關稅的國家在國內沒有相關商品的替代供應，那麼這些商品的價格就會上漲。

2019年2月，舊金山聯準銀行估計，關稅使通膨率提高了0.1個百分點，使衡量企業投資成本的指標上升了0.4個百分點。

無黨派機構Tax Foundation的資深級經濟學家Erica York估計，川普和拜登徵收的較高關稅使美國家庭的年成本增加了625美元。此外，加徵關稅減少了14.2萬個全職工作，且長期GDP平均減少0.2%。