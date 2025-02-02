我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／超重磅交易 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

川普揚言奪運河 國務卿出訪巴拿馬備受關注

中央社／華盛頓1日綜合外電報導
國務卿魯比歐（Marco Rubio）1日抵達巴拿馬，展開他就任後第一次出訪行程。(歐新社)
國務卿魯比歐（Marco Rubio）1日抵達巴拿馬，展開他就任後第一次出訪行程。(歐新社)

國務卿魯比歐（Marco Rubio）1日啟程前往巴拿馬，展開他就任後第一次出訪行程。鑒於總統川普揚言將收回巴拿馬運河，魯比歐此行備受關注。

中央社引述法新社報導，魯比歐此行除了巴拿馬，也將前往薩爾瓦多、哥斯大黎加、瓜地馬拉和多明尼加共和國這4個拉美國家，聚焦移民議題。這樣的安排相當罕見，因為過去歷任國務卿的首場海外行多著重於和主要盟國洽談合作事宜。

美國1999年將巴拿馬運河（Panama Canal）移交給巴拿馬，但川普直指中國透過投資周邊港口的方式擁有過多控制權，並說他不排除動用武力收回巴拿馬運河。

至於魯比歐會不會依照川普揚言的收回巴拿馬運河，若要收回又要怎麼收，目前還是未知數。部分專家認為，川普僅是施壓，並藉由美國擴大投資這條運河來宣布勝利。

魯比歐在出訪前接受衛星廣播電台SiriusXM訪問時，淡化軍事選項，但也未直接反駁川普。他表示，「我認為總統已表明，他希望重新管理運河，但顯然巴拿馬人不太支持這個想法」。

他承認，巴拿馬政府「普遍是親美的」，但也說道，對美國而言，巴拿馬運河有著「核心國家利益」。

魯比歐說：「我們不能讓任何外國勢力，尤其是中國，對它（巴拿馬運河）握有目前這般的潛在控制權。這種情況不能持續下去。」

巴拿馬運河 盧比歐 川普

上一則

報復美國 加墨也對美徵25%關稅 中向WTO提訟

下一則

川普下令空襲索馬利亞IS據點 警告恐怖組織：我們會找到你 消滅你

延伸閱讀

「存在惹疑」川普開除消費者金融保護局長

「存在惹疑」川普開除消費者金融保護局長
關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤

關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤
川普貿易戰起手式 對加、墨、中開徵關稅 沒有豁免項目

川普貿易戰起手式 對加、墨、中開徵關稅 沒有豁免項目
川普下令2/4正式對「加墨中」加徵高關稅 新令包含1項追加報復條款

川普下令2/4正式對「加墨中」加徵高關稅 新令包含1項追加報復條款

熱門新聞

中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。美國總統川普27日也做出評論，認為這對美國AI產業來說是一記當頭棒喝（wake-up call）。（路透）

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

2025-01-27 20:26
（路透）

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

2025-01-29 09:56
川普總統25日在自賭城拉斯維加斯飛返佛州邁阿密的總統專機「空軍一號」上，接受媒體訪問。(美聯社)

凍結國稅局9萬新員工人事 川普：開除或調去守邊疆

2025-01-27 05:00
美國總統川普24乘坐空軍一號專機，抵達內華達州拉斯維加斯的哈利．里德國際機場。（美聯社）

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

2025-01-25 07:10
哥倫比亞與美國達成遣返移民協議，川普（右）26日晚間取消對哥倫比亞的報復性關稅。左為哥倫比亞總統裴卓。(路透、美聯社)

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

2025-01-26 22:56
美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20

超人氣

更多 >
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
五年沒白等…「哪吒2」票房、口碑登頂 連頂流肖戰也打不過

五年沒白等…「哪吒2」票房、口碑登頂 連頂流肖戰也打不過
美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫

美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫