國務卿魯比歐出訪巴拿馬 收回運河是「不可能的任務」？

國務卿魯比歐1日自華府郊區安德魯空軍機基地登機啟程前往巴拿馬訪問。(美聯社)

國務卿魯比歐 (Marco Rubio)出訪中南美洲，1日晚抵達首站巴拿馬首都巴拿馬市，執行川普 總統雄心勃勃的要求，收回巴拿馬運河 ；對此巴拿馬總統穆里諾(Jose Raul Mulino)直言「絕不可能」，也無法磋商；巴拿馬政治菁英憂心出現最糟光景，即美國入侵，屆時將死傷無數。

川普認真的 非僅是談判手段

華盛頓郵報1日報導指，魯比歐是來執行他的老闆「明日張膽」(brazen)的要求。川普聲稱巴拿馬運河本不該在25年前交還巴拿馬，對此中美洲指斥為19世紀式的帝國主義；咸認為川普的要求是想開啟協商，確保美國商品通過該運河時，要降低使用費，或者巴拿馬與華府要更密切合作於移民問題。

但川普講話並未模稜兩可，他在就職演說便宣稱要收回巴拿馬運河；魯比歐也表示，川普講得相當清楚，要重掌巴拿馬運河。

川普政府外交重心 重返中南美

魯比歐出任國務卿出訪的處女秀以此為起手式，他另將拜登薩爾瓦多、瓜地馬拉、多明尼加共和國及哥斯大黎加。

魯比歐選擇出訪中美洲是罕見之舉，過去國務卿一般先到亞洲或歐洲。這次顯示魯比歐身為國務卿對本區域很有興趣，另外川普政府偏好把美國外交政策中心，重新擺在較接近美國的地方。

川普拒不排除動武奪回運河，已激怒拉丁美洲領袖；華府20世紀曾軍事占領中美洲、加勒比海國家，或由中央情報局策動推翻當地政府，成果有得有失。

確保本區域領袖的合作，對川普更大目標、抑制中國在西半球的影響力，以及掃蕩移民至關重要。

穆里諾總統領導親美政府，他雖試圖淡化巴拿馬與川普政府的分裂，但也強調運河沒得商量，「運河屬於巴拿馬」。

巴拿馬政界 憂爆發戰爭「傷亡慘重」

Politico政治網站指出，魯比歐這次出訪將對一個咄咄逼人問題釋出兩種可能解決線索，即未來四年美國的中南美洲政策，是更肖似帝國主義征服，還是「擺強硬姿態搞房地產協商」。

巴拿馬人數不多的政治菁英做兩手準備；隨著巴拿馬運河緊張1月升高，該國前總統巴雅達雷斯(Ernesto Pérez Balladares)說，最糟光景便是美國入侵，巴拿馬這一方傷亡慘重，國際會譴責美國。而消息人士透露，川普的拉丁美洲特使克拉弗-卡隆(Mauricio Claver-Carone)與巴拿馬官員談判已釋出較務實訊息，要他們搶先提出讓步，如美國海軍、海岸防衛隊艦隻免費通過運河。