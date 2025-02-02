川普特使訪問後 委內瑞拉同意接收被美驅逐的委國移民

川普 總統特使格瑞納爾(Richard Grenell)前往委內瑞拉訪問並與該國領導人會面後，委國當局同意接收包括黑幫在內等被美國驅逐出境的非法移民 ，同時也讓六名遭到羈押的美國人質平安獲釋。

根據華爾街日報(WSJ)報導，川普1日在自創媒體「真實社群」(Truth Social)宣布好消息：「委內瑞拉的美國人質能夠返國，實在太棒了，而且值得注意的是，委內瑞拉政府同意接收所有滯留美國境內的委內瑞拉非法移民返國。」

川普發文指出：「包括委內瑞拉黑幫『阿拉瓜火車』(Tren de Aragua)幫派分子也要讓他們回去，委內瑞拉政府同意提供遣返 交通工具。」並強調：「我們向其他國家遣返破紀錄人數的非法移民，而且所有國家皆同意接受遣返。」

報導指出，特使格瑞納爾前往委內瑞拉訪問，與委國總統馬杜洛(Nicolás Maduro)會面後，終於讓六名美國人質於1月31日獲釋，並與格瑞納爾一起返國。

前駐哥倫比亞大使、曾任駐委內瑞拉使節團副團長的惠特克(Kevin Whitaker)表示：「這對所有關心驅逐非法移民的委內瑞拉人或者確實被遣送返國的人而言，都是一項好消息。」不過對於馬杜洛這位強人總統是否會貫徹保證則提出質疑：「委內瑞拉經常在達成協議後又食言。」

格瑞納爾表示，此次訪問委內瑞拉除了致力改善兩國關係外，未向馬杜洛提出任何經濟或其他妥協方案，並自認送給委國的最佳禮物就是自己：「對馬杜洛來說，唯一的獎品就是我這位美國特使來訪。」

根據知情人士透露，川普此次派遣特使訪問委內瑞拉，正是向委國傳達一項訊息：美國不會懲罰委內瑞拉當局並開放跨國能源公司雪佛龍(Chevron)等歐美企業繼續在委國境內拓展業務。

不過美國至今仍未在委內瑞拉設立任何官方辦事處，顯示川普並未改變拜登任內反馬杜洛立場，去年7月在委國總統大選獲勝的反對派領袖龔薩雷茲(Edmundo Gonzalez)因馬杜洛仗著軍方勢力被推下總統寶座，至今流亡海外。