川普關稅新政 拯救製造業或壓垮消費者？

美國每天從加拿大、墨西哥進口數以百萬桶原油。圖為加拿大石油鑽井平台補給船在裝貨。(路透)

川普 1日正式下令對鄰國墨西哥 、加拿大以及中國進口商品全面課徵關稅 ，除了鋼鐵業會拍手叫好外，從汽車業到零售業莫不一片哀嚎，全國消費市場勢必陷入混亂。

根據華爾街日報(WSJ)報導，拜「北美自由貿易協定」(North American Free Trade Agreement)與「美墨加協定」(USMCA)之賜，美國企業與消費者數十年來習慣享受免關稅優惠，不過一旦墨西哥、加拿大與中國進口商品高關稅措施上路，將邁入萬物齊漲的陣痛期。

根據分析公司Capital Economics統計，墨加進口產品徵收25%關稅後，通膨率將增至3.2%左右，不但高於聯準會2%目標，還進一步推升國內整體通膨率上揚。

徵收關稅增加進口商成本，最終全由消費者埋單，以日常三餐為例，美國約半數生鮮產品自墨西哥進口，其中酪梨有八成來自墨西哥；加拿大更是利用地利之便將大批農產品出口至美國，前美國貿易助理代表格雷瑟(Ed Gresser)憂心進口農產品漲價也會助長食品價格上揚。

至於汽車業過去受惠於免關稅優惠，得以在美、加、墨各地設立四通八達的生產網絡，如今對加、墨進口產品徵收25%關稅，勢必增加製造成本，帶動汽車價格調漲。

飽受海外競爭壓力的鋼鐵業與鋁業卻認為川普提高進口關稅，會國內鋼鐵製品出現生機，不過依川普首任徵收鋼鐵關稅，導致美國產品價格上漲的經驗來看，只怕國內大型建案更難規畫、甚至無法如期完工。

川普打的如意算盤是提高進口關稅會促使美國製造業返國，不過外交關係委員會(Council on Foreign Relations)資深研究員塞瑟(Brad Setser)認為：「如果有人認為透過談判就會取消關稅，根本不會重新安排生產線。」

另外美國約60%原油來自加拿大、墨西哥也提供10%，約占美國原油需求三成，關稅措施可能導致汽油、航空燃料以及暖氣用油價格上漲，如果加拿大採取中斷石油運輸的報復行動，恐波及美國煉油或汽車生產減緩或停擺，更是得不償失。