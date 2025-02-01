金磚國家去美元化？川普再警告：將祭100%關稅

川普總統警告金磚國家別想去美元化，否則將受到徵收100%關稅的報復。俄國隨即表示金磚國家沒有要另創金磚貨幣的想法。圖為金磚國家領袖合影。（路透）

川普 總統1月31日再次警告金磚國家(BRICS)，不要以其他貨幣 取代美元作為儲備貨幣，否則將對其徵收100%關稅。川普去年11月贏得總統大選幾周後，曾警告這些國家勿「去美元化」。

路透報導，川普在自家社群網站「真實社群」(Truth Social)寫道：「我們將要求這些看似敵對的國家承諾不會創造新的金磚幣(BRICS Currency)，也不會支持任何其他貨幣來取代強大的美元，否則，他們將面臨100%的關稅。」這與他去年11月30日發布的聲明如出一轍。

俄羅斯 當時表示，美國企圖強迫各國使用美元的任何行動都將適得其反。

克里姆林宮1月31日隨即回應，否認金磚國家有這樣的計畫。俄國發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，金磚國家並沒有討論創立自己的貨幣的事情，「過去沒有，未來也不會有這樣的計畫。」他們只是商討是否需要建立共同投資平台的問題。

金磚國家包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非以及在過去幾年加入的一些其他國家。這個集團沒有共同貨幣，但在西方因俄羅斯與烏克蘭戰爭而對俄國實施制裁後，有關創造共同貨幣的長期討論獲得了一些動力。

川普說：「金磚國家沒有在國際貿易或其他任何地方取代美元的機會，任何試圖去美元化的國家都將面臨關稅，同時向美國市場說再見！」

華府智庫大西洋理事會(Atlantic Council)地緣經濟中心(Geo Economics Center)去年一項研究顯示，美元仍然是世界主要儲備貨幣，歐元和所謂的金磚國家都未能減少全球對美元的依賴。

高盛資產管理公司(Goldman Sachs Asset Management)前董事長歐尼爾(Jim O'Neill)2001年在一篇研究論文中創造出「金磚四國」(BRIC)一詞，強調巴西、俄羅斯、印度和中國的成長潛力。