川普提「清空」加薩 籲埃及約旦收容巴人 兩國強力拒絕

美國總統川普宣布對哥倫比亞實施關稅措施。圖為他25日在登上空軍一號總統座機前向記者談話。(美聯社)

在數萬加薩 難民等待返回家園之際，川普 總統提出「清空」加薩走廊計畫，要埃及與約旦接收巴勒斯坦 難民遭拒，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」及其支持者也發聲譴責。

「今日美國報」報導，川普25日表示，希望埃及和約旦從加薩接收更多的巴勒斯坦難民，同時拋出「清空」計畫，企盼實現中東和平。

川普在空軍一號專機上告訴記者，他當天稍早與約旦國王通電話，「我希望他接收(巴勒斯坦)人，我希望埃及接收他們」，川普排定26日與埃及總統通話。

川普表示，「我們談的是230萬人，這樣就可以搞定整件事。」

美聯社報導，川普形容加薩歷經以哈15個月的戰火摧殘，「形同爆炸現場」，建議巴勒斯坦人暫時或長久遷離加薩。

川普表示，「我寧願與部分阿拉伯國家交涉，(讓巴勒斯坦人)在不同地點興建房屋，和平生活。」

哈瑪斯與支持巴勒斯坦當局的西方國家譴責川普的想法，約旦外交大臣沙法迪(Ayman Safadi)表示，約旦拒絕接收巴勒斯坦人的決定，「堅定且不會改變」。

路透報導，數萬名巴勒斯坦人26日在路障前方等待北返故土，並對以色列指控哈瑪斯違反停火協議且拒絕開放過境點感到沮喪。

逃離準備返回加薩的艾爾布萊(Tamer al-Burai)透過通訊軟體告訴路透記者：「眾人等待返回加薩北部的訊號，這是已簽署的協議，對吧？」

艾爾布萊說：「許多人不知道自己的家是否還在，但他們無論如何都想回去看看，他們想在家旁邊的瓦礫堆上搭帳篷，體驗回家的感受。」

以哈停火協議經由埃及和卡達調解，並獲得美國支持；根據協議，以色列將允許北部流離失所的巴勒斯坦人返家。

但以色列表示，哈瑪斯未能交出詳列計畫釋放哪些人質，以及哪些人還活著的名單，也未能交出遭擄為人質的以色列平民女子耶胡德(Arbel Yehud)，種種行為顯示哈瑪斯違反協議。

以色列官員表示，他們將阻止逃離加薩北部的巴勒斯坦人重返家園，直到耶胡德獲釋；哈瑪斯消息人士告訴法新社，耶胡德「還健康活著」，預定2月1日獲釋。

川普總統25日指示美軍釋出2000磅炸彈，這是前總統拜登基於加薩人民安全而下令不得運送給以色列的彈藥。

以色列總理內唐亞胡感謝川普賦予「以色列自衛所需的工具，對抗我們共同的敵人，並確保和平昌盛的未來」。

以哈達成停戰與交換人質與囚犯協議迄今，休兵仍存在未決風險；以色列第13新聞頻道報導，川普的中東特使威特科夫(Steve Witkoff)訂29日前往以色列，監督加薩停火。