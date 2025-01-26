我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州男為減重只吃肉蛋乳 手腳滲出黃色異物

就是要去美國 逾千人移民大篷車隊離開墨西哥南部

「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

編譯盧思綸／即時報導
哥倫比亞總統裴卓。(路透)
哥倫比亞總統裴卓。(路透)

哥倫比亞拒絕兩架搭載被驅逐移民的美國軍機降落，美國總統川普26日表示立即採取全面報復，包含加徵關稅、實施其他制裁和旅行禁令等。不過，哥倫比亞也不甘示弱反擊，迅速回應將對美國進口商品課徵50%關稅。

路透報導，川普在自家平台真實社群（Truth Social）發文批評哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）拒絕航班降落，已經危及美國國家安全和公共安全，「所以我已經指示我的政府立即採取以下緊急、果決報復措施」。

川普宣布對哥倫比亞商品徵收25%關稅，並將於一周之內提高到50%；而且對哥倫比亞政府官員祭出旅行禁令及撤銷簽證；還有針對其國庫、銀行和金融的緊急制裁。同時，指示對入境哥倫比亞公民實施更嚴厲的審查。

不過法新社指出，此舉的影響程度不明，因為哥倫比亞是美國在拉丁美洲最緊密的傳統盟友，與美國簽有自由貿易協定。

這是繼墨西哥之後，至少第二個拒絕讓執行驅逐移民任務美軍飛機降落的拉丁美洲國家，凸顯川普鎮壓移民舉措加劇拉丁美洲的緊張局勢。

裴卓稍早譴責華府作法，認為移民被當成罪犯對待。他在社群平台X發文說，哥倫比亞歡迎被驅逐的移民搭乘民航機回國，強調他們應該受到尊重和尊嚴對待。

美國國務卿魯比歐則聲明，美國將「不再被欺騙或被利用」，並補充裴卓先是授權遣返軍機，又在軍機升空時取消授權。一位美國官員匿名透露，裴卓取消降落許可時，軍機已經離開加州、前往哥倫比亞。

移民 川普 關稅

上一則

川普關稅首開鍘對付哥倫比亞 情人節花卉成了報復對象

延伸閱讀

川普關稅首開鍘對付哥倫比亞 情人節花卉成了報復對象

川普關稅首開鍘對付哥倫比亞 情人節花卉成了報復對象
川普提出清空加薩 埃及：拒絕巴勒斯坦人強迫流離

川普提出清空加薩 埃及：拒絕巴勒斯坦人強迫流離
TikTok未來何去何從？川普曝已多方商討收購 預計30天內給答案

TikTok未來何去何從？川普曝已多方商討收購 預計30天內給答案
哥倫比亞阻驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅

哥倫比亞阻驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

2025-01-22 22:10
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

2025-01-23 09:13
川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

2025-01-22 05:08

超人氣

更多 >
別用塑膠袋包裝 大蒜妥善保存能延長效期風味

別用塑膠袋包裝 大蒜妥善保存能延長效期風味
歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三

歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三
最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天

最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
詐騙ing／來電詐騙 3組號碼、4州區號最常見

詐騙ing／來電詐騙 3組號碼、4州區號最常見