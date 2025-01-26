傳川普與丹麥總理為格陵蘭大吵後 美丹要談北極問題

媒體報導稱，丹麥總理佛瑞德里克森(圖)曾與美國總統川普就任前幾天，在電話中就格陵蘭起爭執。(路透)

英國金融時報24日引述五位現任及前任歐洲官員報導，川普 總統15日還未上任時，就與丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)通話，並就美國接管格陵蘭 大吵，川普還以關稅威脅。新任美國國務卿魯比歐 24日則與丹麥外長通話，丹麥同意與美方商討北極問題。

前述報導指川、佛森通話共45分鐘，一位歐洲官員形容氣氛「火爆、很糟糕」。

許多歐洲官員此前希望，川普尋求掌控丹麥自治領地格陵蘭只是談判策略，但該通話令歐洲各國覺得要認真看待。川普曾稱不排除動武或用經濟力量逼丹麥交出該島。

消息人士向金融時報說，川普「很堅定」，像朝丹麥潑一盆冷水。儘管佛瑞德里克森提議增加格陵蘭與美國在軍事基地和自然資源開發上的合作，但川普仍咄咄逼人，並提出很具體的威脅措施，例如對哪些丹麥輸美商品加徵關稅。

丹麥官員說，該通話「徹底嚇壞」丹麥人，他們現在處於「危機處理模式」。

白宮國安會發言人休斯說，川普已表明格陵蘭的安全對美國很重要，「因為中國和俄羅斯在整個北極進行大量投資」，川普不僅致力保護美國在北極的利益，也努力與格陵蘭合作確保雙贏共榮。

國務院24日日說，魯比歐當天在與丹麥外長拉斯穆森的通話重申兩國關係強健。丹麥外交部聲明，二人交談20分鐘論及烏克蘭、歐洲安全和中東，氣氛良好並富建設性；北極安全問題不在議程內，但同意日後丹麥、美國和格陵蘭將就此共商。

另據德國媒體25日報導，歐盟軍事委員會主席布利格爾說，由於川普對格陵蘭感興趣，未來考慮讓歐盟在該島駐軍很合理；隨著氣候變遷加劇北極冰層融化，可能在俄中之間引發緊張。