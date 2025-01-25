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抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

編譯盧炯燊／即時報導
加拿大安大略省省長福特戴上「加拿大是非賣品」的愛國帽子。(路透)
加拿大安大略省省長福特戴上「加拿大是非賣品」的愛國帽子。(路透)

總統川普在就職前後多次聲稱要將加拿大成為美國第51個州，先是在海湖莊園與加國總理杜魯多會晤時有此說，稱對方為「州長」，上任後在多個場合仍不斷重覆，結果引來加國不論高官與平民極為不滿。

渥太華設計公司老闆穆尼(Liam Mooney)製作了印有「加拿大是非賣品」(Canada is not for sale)的帽子作為回擊，說「當我們的尊嚴不受尊重時，主權就受到威脅」。

在杜魯多與各省、區首長早前舉行會議商討如何應對川普徵收25%關稅時，安大略省省長道格．福特(Doug Ford)戴上這種帽子。

該帽子外觀與川普「讓美國再次偉大」(Make America Great Again, MAGA)的經典帽子類似，穆尼說，在福特加持下，使得這款帽子頓時銷售火爆，迄今銷售量數以萬計，訂單仍源源而至，甚至來自美國。

面對川普的關稅威脅，在加國總理乃至各省長、特區首長裡，福特是反應最強硬的一個，誓言一定會還擊，甚至雙倍奉還。

60歲的福特向來笑容可掬，本是右翼商人，擁有忠誠的工人階級基礎，不少人經常將他與川普比較。他步入政壇在於其46歲弟弟、前多倫多市長羅伯．福特(Rob Ford)因癌症死去後而接棒。

儘管福特表面上與川普類似，但追求的是對抗政策。與那些透過奉承來討好川普的世界領袖、億萬富豪及企業高層相比，他有自己的看法：美國總統更重視勇氣、直率和男子氣概，而不是懇求的卑躬屈膝。

杜魯多正是這一類，勉強算是總理，但已被拋棄而宣布辭職，民眾現在反而更熟悉福特。

福特一再強調很熟悉美國，認為自己在性格、意識形態、政治以及個人方面，與川普都有很多共同點。

不過在表示強硬還擊的同時，福特在「華爾街日報」撰文認為，建立「美加堡壘」(Fortress Am-Can)的美加夥伴關係，才是應對川普政府的最佳方式，當中涵蓋海、陸、空的保護，並會捍衛北極主權。

加拿大安大略省省長福特戴上「加拿大是非賣品」的愛國帽子。(路透)
加拿大安大略省省長福特戴上「加拿大是非賣品」的愛國帽子。(路透)
渥太華設計公司老闆穆尼設計印製的「加拿大是非賣品」帽子熱賣。(路透)
渥太華設計公司老闆穆尼設計印製的「加拿大是非賣品」帽子熱賣。(路透)

川普 杜魯多 加拿大

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