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「他不是天使」 川普談澤倫斯基：不該讓俄烏戰發生

編譯周辰陽／綜合報導
川普總統(右)與烏克蘭總統澤倫斯基2024年9月27日在紐約市的川普大樓會面。(路透)
川普總統(右)與烏克蘭總統澤倫斯基2024年9月27日在紐約市的川普大樓會面。(路透)

川普總統在福斯新聞23日公布的部分專訪片段中指出，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)和烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)都要為俄烏戰爭分擔責任。

基輔獨立報與NBC新聞報導，川普告訴福斯新聞主播漢尼提(Sean Hannity)，澤倫斯基「也不應該讓這種事情發生，他不是天使，不應該讓這場戰爭發生。首先，他正在與一個大很多的實體打仗。大得多，強大得多。他不應該這麼做，因為我們本來可以達成協議」。

早在競選總統期間，川普就暗示前總統拜登和澤倫斯基要為俄羅斯進行中的入侵分擔責任，並承諾促成一份迅速的和平協議。川普接受漢尼提專訪時，還批評澤倫斯基當初「想要戰鬥」，而不是達成協議；雖然川普承認烏克蘭在抵抗俄羅斯上的勇敢，卻也表示澤倫斯基已經「受夠了」，並已為和平做好準備。

根據轉述，川普說，「我本來可以輕而易舉達成那筆交易，而澤倫斯基決定『我想戰鬥』」，接著比較了兩國擁有的戰車數量，強調俄軍擁有更多的戰車，「你不會與這些戰鬥」。川普還說，「我們開始投入裝備」，烏克蘭「擁有使用這些裝備的勇氣，但說到底，這是一場必須解決的戰爭」。

川普表示，「普亭不應該這麼做(發動全面入侵)，這必須停止」，除了宣稱俄羅斯已損失約85萬名士兵，而烏克蘭則損失了70萬名士兵外，也重申了之前的警告，即俄羅斯若不採取行動，「迅速解決這場戰爭」，美國將對俄羅斯實施「巨額關稅、龐大稅收與大制裁」，又稱自己「不想這麼做」，因為他「熱愛」俄羅斯人民。

報導指出，川普還重申了稍早的說法，即如果他當時還在任，俄羅斯的全面入侵就永遠不會展開，並指責拜登政府據稱挑釁普亭，並讓他從高價能源獲利，同時猛烈抨擊拜登沒有施壓歐洲國家捐出更多援助給烏克蘭，並錯誤宣稱美方花了「比歐洲多2000億美元」。

NBC新聞指出，當記者問及川普認為烏克蘭在俄羅斯發動入侵時應該如何回應，白宮發言人並沒有立刻回覆。烏克蘭駐美大使館也沒有立即回應置評請求。

川普總統(前右)與烏克蘭總統澤倫斯基2024年9月27日在紐約市的川普大樓會面。...
川普總統(前右)與烏克蘭總統澤倫斯基2024年9月27日在紐約市的川普大樓會面。(路透)

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