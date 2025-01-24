我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雷傑納隆科學獎 14華生入決賽 40人榜單占比逾3成

想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

世界經濟論壇5風向 川普：事情很簡單 不在美生產就繳關稅

中央社／瑞士達沃斯23日綜合外電報導
川普總統23日透過影片向世界經濟論壇發表談話。(路透)
川普總統23日透過影片向世界經濟論壇發表談話。(路透)

川普總統23日在世界經濟論壇（WEF）占盡焦點，即便他根本未親自到場。他警告企業，不在美國製造產品就得繳關稅；世界貿易組織秘書長則呼籲各國保持冷靜。

中央社引述法新社整理論壇上發生的事情如下：

川普視訊演說

剛上任的川普在白宮透過視訊向齊聚瑞士達沃斯（Davos）的全球富人權貴發表演說。

他直言不諱地警告企業領袖說：「我要對全球每家企業說的話非常簡單。來美國製造你們的產品，我們會給你們世界各國之間最低的稅率…但如果你們放棄在美國製造產品的特權，那麼很簡單，你們就要繳關稅。」

保持冷靜，繼續貿易

美國可能實施的嚴苛關稅措施引發各方對未來發展的恐慌，世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）對此似乎不太滿意。

她在「辯論關稅」小組會議上說：「請大家不要反應過度。我知道我們是來這裡討論關稅。我也一直告訴大家：能不能冷靜點。我感覺大家過度緊張。」

她還說：「即便被課徵關稅，也請保持冷靜，不要一覺醒來就在缺乏必要準備工作的情況下自己也課徵關稅。」

一般預期，萬一川普課徵高額關稅，其他國家也會採取報復性關稅行動。

米雷伊替馬斯克辯護

今年世界經濟論壇的明星之一是阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），他在演說中替本週稍早鬧出爭議的科技大亨馬斯克（Elon Musk）說話。馬斯克在川普的就職典禮上做出一個被質疑像是「納粹禮」的手勢而引來批評。

米雷伊說，他「親愛的朋友馬斯克…最近因為一個無害的手勢遭到覺醒主義不公平地詆毀，那個手勢只代表…他對人民心懷感激」。

教宗警告小心AI扯謊

各界或許正在熱議人工智慧（AI）及其可能為企業和群眾帶來的好處，但天主教教宗方濟各（Pope Francis）警告：小心謹慎，尤其是關於AI撒的謊。

方濟各在世界經濟論壇發表的書面演說中表示：「AI生成的內容和人為製造的內容幾乎難以區別，令人質疑AI在公共論壇上日益增長的事實危機所造成的效應。」

AI恐於2027年超越人類

但世界經濟論壇上有很多人支持AI，包括新創公司Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei），他預期AI系統很快會超越人類。

他說：「依我猜測，到了2026年或2027年，AI系統在幾乎所有事情上普遍會表現得比幾乎所有人類更好。」

關稅 AI 川普

上一則

「我比他們懂利率」川普要求降息 甫上台重啟與Fed戰火

下一則

遣返總動員 國安部授權轄下單位執法權 連緝毒局也加入

延伸閱讀

川普背後的富豪 科技寡頭政治成形

川普背後的富豪 科技寡頭政治成形
想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲
為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍
美中貿易戰可避免？ 川普：寧可不動用關稅對付中國

美中貿易戰可避免？ 川普：寧可不動用關稅對付中國

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

2025-01-22 22:10
川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

2025-01-22 05:08
原本排定要將難民接往美國的班機現已全面取消。(路透資料照)

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

2025-01-22 09:12

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀