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北約秘書長促美國提供烏克蘭武器「歐洲人會付錢」

編譯尤寶琪／綜合報導
北約秘書長呂特23日在達沃斯論壇上表示，北約願意付費向美國購買武器支援烏克蘭，以表達對烏克蘭堅定支持。（美聯社）
北約秘書長呂特23日在達沃斯論壇上表示，北約願意付費向美國購買武器支援烏克蘭，以表達對烏克蘭堅定支持。（美聯社）

荷蘭籍北約秘書長呂特(Mark Rutte)23日在世界經濟論壇(World Economic Forum)上，敦促美國繼續向烏克蘭提供武器，來抵抗俄羅斯的入侵，並表示相信歐洲已準備好支付這筆費用。

呂特在於瑞士達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇上表示，歐洲必須加強國防投資，加強武器生產，並在對烏克蘭的援助中占據更大比率。

而在此之前，美國總統川普剛在本周稍早時表示，歐洲應加大對烏克蘭的支持。

呂特表示：「在烏克蘭問題上，我們也需要美國的參與。」「如果新川普政府願意繼續用其國防工業向烏克蘭提供武器，那這筆帳將由歐洲人來埋單。這點我毫無疑問，我們必須得願意這樣做，」他補充說道。

他表示川普說得對，歐洲應該付出更多來幫助烏克蘭贏得戰爭，因為「這是一場世界性的衝突，沒錯，但比起美國，烏克蘭仍然距離歐洲較近。」

當被要求詳細說明他的評論時，呂特在達沃斯告訴路透，如果美國繼續向烏克蘭提供武器，「那在交付這些武器的財政負擔上，歐洲將會承擔最高的負擔，這才是公平的」。但他並沒有透露歐洲願意支付多少金額，也沒有透露歐洲領導人是否就此事達成了協議。

總統特殊任務特使格瑞納爾(Richard Grenell)，針對達沃斯論壇發表意見，批評北約秘書長呂特；呂特曾任荷蘭首相，並支持北約關於烏克蘭未來成為北約會員的立場。

格瑞納爾表示：「美國人民要負擔國防開支的人。當現任成員國沒有支付應負擔的份額時，你不能要求美國人民去擴大北約的保護傘，其中包括荷蘭，他們需要站出來。」

呂特在討論中表示，俄國不能獲勝是最重要的，否則可能導致俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)跟北韓與中國領導人一起慶祝 ，「對烏克蘭的支持我們真的必須要加大力度，而不是減少。」

烏克蘭 北約 川普

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