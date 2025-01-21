川普威脅對加墨課徵關稅 意在施壓提前重議貿易協議

墨西哥和加拿大已分別是美國第一和第二大貿易夥伴，兩國正為川普上台可能帶來的重大經濟衝擊做準備。（路透）

道瓊社引述知情人士報導，川普 總統揚言最快下周對加拿大 和墨西哥 的產品課徵高額關稅，其實意在向兩國施壓提前啟動檢討三國之間美墨加協定（USMCA）的談判。

USMCA是川普在上次任內為取代北美自由貿易協定（NAFTA）所推動的協議，此協定預訂於2026年法定審查。知情人士指出，川普希望能提前協商。

知情人士透露，川普以關稅威脅，最希望調整的是美墨加協定（USMCA）中的汽車規則，迫使位於加拿大和墨西哥的汽車廠遷回美國。消息指出，主要汽車製造商正想辦法在不「破壞北美汽車供應鏈」的情況下滿足川普的要求。北美汽車供應鏈遍及美國、加拿大及墨西哥三國。

知情人士也透露，川普將指示他提名的商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 和候任貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）來負責USMCA的談判。

USMCA規範北美三國大約2兆美元的貿易，是美國史上國會支持最力的貿易協定。此協定因川普政府納入更嚴格的勞工與環境標準，連民主黨也肯定。據美國人口普查局統計，自協定簽署以來，墨西哥和加拿大已取代中國大陸成為美國的主要貿易夥伴。

共和黨參議員、川普的親密盟友克雷默（Kevin Cramer）說：「USMCA重啟談判是無庸置疑的，」他透露自己已和加拿大官員接觸，討論如何化解川普的要求，包括改革貿易協定、解決芬太尼走私問題，或增加對北大西洋公約組織（NATO）的軍費支出，這些都是川普長期以來不滿之處。

墨西哥和加拿大已分別是美國第一和第二大貿易夥伴，兩國正為可能的重大經濟衝擊做準備。墨西哥和加拿大約有80%的產品外銷美國，製造業、農業和原物料產業和美國唇齒相依。

加拿大總理杜魯多周二表示，加拿大已準備好採取反制措施，並承諾任何回應都將是「強烈、迅速、有分寸但極有具力道的」。

墨西哥總統薛恩鮑姆在例行記者會呼籲保持冷靜。她說：「我們應該保持冷靜，我們始終應該避免搞對抗。」