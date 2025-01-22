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川普罕批普亭對烏開戰摧毀俄羅斯 「他過得不是很好」

記者顏伶如／綜合報導
川普稱普亭發動戰爭攻打烏克蘭是在「摧毀俄羅斯」。圖為川普上任第一天重返橢圓形辦公室簽署多項政命令。(美聯社)
川普稱普亭發動戰爭攻打烏克蘭是在「摧毀俄羅斯」。圖為川普上任第一天重返橢圓形辦公室簽署多項政命令。(美聯社)

俄羅斯總統普亭(Vladimir V. Putin)20日恭賀川普總統再度執政，稱讚川普競選期間展現勇氣，贏得「讓人心服口服的勝利」，但川普幾小時後在白宮橢圓形辦公室說出到目前為止對普亭最強烈的公開批判。川普說，普亭發動戰爭攻打烏克蘭是在「摧毀俄羅斯」。

川普20日晚間在橢圓形辦公室被媒體問到俄烏戰爭時說，普亭現在「肯定不開心」，「他過得不是很好」。川普說：「俄羅斯比較大，有更多軍人可以犧牲，但這不是治國之道。」

俄軍持續在烏東部進，但俄軍每日死亡逾千人。川普說，普亭打得很辛苦，很多人原以為戰爭一周便可落幕。

紐約時報21日分析，川普這段發言凸顯了為何過去幾個月裡，俄羅斯對於川普重返白宮大多保持沉默，俄羅斯官員非常了解川普難以捉摸。

川普經常讚美普亭，2018年在赫爾辛基高峰會上，川普不顧美國情報單位建議，反而接受普亭意見。

川普與普亭之間關係如何，情勢隨時可能變化。川普說，可能很快就會跟普亭通話。俄羅斯外交顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)21日對媒體表示，俄方正在評估川普在橢圓形辦公室的發言，仍在等候川普幕僚接洽與普亭通話事宜。

鄂夏柯夫說：「我們已做好準備與美國新政府針對烏克蘭衝突展開對話。」

競選期間，川普曾說上台前就有辦法讓俄烏戰爭停止。不過，20日被媒體問到如何終止俄烏戰爭時，川普回答：「我必須跟普亭談。我們會想辦法。」

普亭20日對川普願意「恢復與俄羅斯直接接觸」表示歡迎。然而，普亭同一時間也與盟友加強關係，17日在克里姆林宮接待伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)，並且簽署協議承諾加強兩國軍事、經濟合作。普亭21日與中國國家主席習近平視訊通話，打招呼時稱呼習近平是「親愛的朋友」。

川普 普亭 俄羅斯

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