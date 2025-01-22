川普才剛就任 習近平、普亭就視訊互稱「親愛的朋友」

俄羅斯總統普亭(左)和中國國家主席習近平(右)視訊通話。(路透)

川普剛就任美國總統，中國國家主席習近平 21日即在北京與俄羅斯 總統普亭 舉行視訊會晤。

據俄羅斯衛星通訊社，普亭說，俄中關係全面加強符合兩國發展任務，不受內部政治因素和當前國際政治局勢影響，以及兩國共同主張建立更加公正地多極世界秩序，「我們正在進行保障歐亞空間和世界整體安全的工作」。

據俄羅斯衛星通訊社，普亭指出，俄羅斯與中國的關係建立在友好與相互信任的基礎上。他對習近平說，「同意您的意見，即莫斯科和北京之間合作的基礎是兩國利益的廣泛共同性和對如何發展大國關係的觀點的契合。」

普亭表示，俄中在友好、相互信任和相互支持、平等和互利的基礎上發展我們的關係，全面加強俄中關係完全符合兩國綜合發展任務，有利於增進兩國人民的福祉。

普亭認為，「這些關係具有共生性，不受內部政治因素和當前國際政治局勢影響。」

普亭21日在莫斯科郊外的新奧加廖沃(Novo-Ogaryovo)的官邸，透過視訊向習近平揮手，稱習近平為他的「親愛的朋友」，說他想勾勒出「俄中全面夥伴關係和戰略合作發展的新計畫」。根據現場的俄語翻譯，習近平也稱呼普亭為「親愛的朋友」，並表示兩國關係正日益緊密，希望兩國關係能更上一層樓。

普亭提到，我們共同主張建立更加公正地多極世界秩序，我們正在進行保障歐亞空間和世界整體安全的工作。他並指，俄羅斯與中國的對外政治關係和共同工作在國際事務中起著重要且穩定的作用。

普亭還提及，俄羅斯和中國在2024年前11個月的貿易額增長超過7%，兩國雙向遊客流量以及體育和教育交流規模都在不斷增長，和俄羅斯已經成為中國第一大天然氣供應國，俄中文化年框架內，兩國已聯合舉辦了130多場活動等等。

時值春節前，普亭還向習近平和中國人民新祝賀新年快樂、春節快樂。

值得注意的是，川普積極表態對中俄展開交往。川普就職前與習近平通話後，路透報導，川普表示在就職後會「很快」跟普亭會面，如果安排順利，這將是自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，美俄兩國領袖首度會面。而俄羅斯總統府克里姆林宮10日宣布，總統普亭願在不設先決條件的情況下，與美國總統當選人川普舉行會談。

此前川普表示在上任百日內要訪問中國，中國外交部稱，中方願同美國新政府一道，在兩國元首的戰略引領下，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通，加強合作，妥善管控分歧，推動中美關係在新的起點上取得更大的進展。