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印度傳將開第一槍 要向川普表達對拜登AI出口管制的疑慮

編譯簡國帆／綜合外電
印度將向川普提出對於拜登管制AI晶片輸出政策的憂慮。(路透)
印度將向川普提出對於拜登管制AI晶片輸出政策的憂慮。(路透)

印度經濟時報報導，在美國總統川普上任後，印度將向川普提出對於拜登政府管制人工智慧（AI）晶片輸出政策的憂慮。

報導引述印度資深官員指出，印度電子及資訊科技部（MeitY）已和其他政府部門舉行「初步討論」，包括國家安全顧問杜瓦爾（Ajit Doval）的辦公室，並已彼此分享對拜登政府管制措施的分析與關切，「在（美國）新政府上任時，我們真的必須提出」這個議題。

拜登政府已提案，針對AI運算與基礎模型出口實施管制措施，對各國設定運算能力上限，印度一年能從美國進口的繪圖處理器（GPU）上限為5萬組，並將需要許可證。印度AI使命（India AI Mission）倡議目前每年從美國取得近1萬組GPU。

官員透露，印度政府將在印美關鍵與新興技術倡議（iCET）的架構下，提起這個議題，「我們有由國安顧問引領的iCET架構，將透過這個管道提出」。iCET是由印度總理莫迪和美國前總統拜登於2022年5月，在東京的四方安全峰會場邊發起。

官員說，印度電子及資訊科技部和國安顧問等各機構都已完成評估，此舉雖不會造成立即危機，但不利當地科技業的長期發展。

拜登政府的新規也可能提高信實工業等企業的法遵複雜度，也可能讓塔塔通訊、Yotta數據服務及E2E網路等資料中心供應商，在面對美國對手時處於劣勢。

印度 拜登 AI

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