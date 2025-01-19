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川普就任隔天 Quad外長舉行會議 釋出維持印太安全強烈訊號

編譯茅毅／綜合報導

路透17日引述知情人士報導，美國總統當選人川普20日就任，可望翌日就可能召開四方安全對話(Quad)外長會議。

Quad由美日印澳組成。由於日本外務大臣岩屋毅、印度外長蘇杰生及澳洲外長黃英賢，均將參加20日在華府舉行的川普就職典禮，這讓四國尋求藉此機會召開Quad外長會。美方則由川普去年11月宣布提名擔任國務卿的佛州聯邦參議員魯比歐與會，參院外委會15日進行他的人事聽證會。

幾位日本政府相關人士說，若美國國會通過魯比歐的人事，同樣獲邀出席川普就職典禮的日印澳三國外長，就會和魯比歐舉行Quad外長會。

幾位專家對路透指出，這場將由魯比歐主持的四國外長會議，會是川普會是川普第二任的第一項重要外交活動，將為Quad的繼往開來發出強烈信號，而Quad正是在四個成員國對中國影響力愈來愈大的共同擔憂下成形。

川普的政權交接小組則未對路透記者的提問置評。華府智庫戰略與國際研究中心(CSIC)專家厄德說，四位外長在會中要做的將是互相認識，並開始勾勒他們期望將Quad帶到哪裡的願景。

另一華府智庫哈德遜研究所研究員李約翰也說，這是其他三國確保川普新政府會續將Quad視為印太重要國際建制之一的機會，以推動自由開放印太。

日媒此前報導稱，這場會議將凸顯美國政黨輪替後，在川普新政府任內，Quad此一區域安全架構依然重要，四國外長很可能也會合作計畫在今年內舉行由川普等四國領袖出席的Quad高峰會。

對日本政府而言，川普新政府一上台，就召開面對面的Quad外長會，可向日本國內外展現即使是對多邊合作態度消極的川普重返白宮，盟邦與志同道合國家的協力架構機制會照樣運作，並確認未來四年，Quad成員國也會繼續合作。

在印太情勢因美中爭霸而愈來愈緊張下，日本首相輔佐官長島昭久13日在社群媒體Ｘ寫道，川普新政府(若展現)重視Quad的姿態，可能會對今後的印太安全帶來重大影響。

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