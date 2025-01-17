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加拿大外長：若川普調高關稅 將以最大力道施壓

中央社蒙特婁17日綜合外電報導
加拿大外交部長趙美蘭。(美聯社)
加拿大外交部長趙美蘭。(美聯社)

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）今天說，美國候任總統川普若提高加拿大產品關稅，美國人也將被川普關稅衍生的稅所波及；她矢言在美加打起貿易戰時強勢回應。

法新社報導，川普將於本月20日就職，他曾表態有意對加拿大進口商品加徵25%的關稅，這是他要實施的經濟和外交政策計畫一環。除了加拿大，川普也鎖定墨西哥、中國和其他貿易夥伴。

趙美蘭說：「這將是加拿大和美國之間數十年來規模最大的貿易戰…美國人將對我們發起貿易戰。」

她在華府一場記者會上說，「我們準備好施加最大壓力」，如果川普將威脅化為現實，將嚴重影響加拿大的消費者和就業機會，加拿大也備妥一系列因應措施。

一名政府消息人士告訴法新社，加拿大正考慮在第一階段中，針對鋼鐵製品、陶瓷類馬桶和水槽、玻璃器皿和柳橙汁等美國商品調高關稅，後續可能擴大實施。

即將卸任的加拿大總理總理杜魯道（Justin Trudeau）說：「我們將堅定且明確地捍衛加拿大和加拿大人民…擬議的關稅將危及美國就業機會、提高美國消費者的物價、將我們的共同安全置於險境，並提高整個大陸的成本。」

加拿大豐業銀行（Scotiabank）設想的一種狀況是，貿易戰可能導致加拿大國內生產毛額（GDP）下滑超過5%、失業率飆升，並加劇通貨膨脹。

加拿大 川普 關稅

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