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準國務卿魯比歐續挺台抗中 川普2.0俄烏、北韓戰略一次看

中央社／華盛頓15日綜合外電報導
魯比歐（Marco Rubio）15日赴聯邦參議院人事任命聽證會，強調未來將延續挺台抗中立場，並說明對於古巴、俄烏戰爭及北韓等議題的看法。(歐新社)
魯比歐（Marco Rubio）15日赴聯邦參議院人事任命聽證會，強調未來將延續挺台抗中立場，並說明對於古巴、俄烏戰爭及北韓等議題的看法。(歐新社)

川普提名為國務卿的魯比歐（Marco Rubio）15日赴聯邦參議院人事任命聽證會，強調未來將延續挺台抗中立場，並說明對於古巴、俄烏戰爭及北韓等議題的看法。

● 台灣

魯比歐15日在聽證會中延續過去在國會的挺台立場，表達強烈支持豪豬戰略，美方盼透過讓中國相信，儘管北京最終可能會在侵台行動獲勝，但代價將遠高於可能獲得的利益，來達到嚇阻中國的效果。「我認為這對保衛台灣、阻止在印太地區發生災難性軍事干預至關重要」。

他也指出，無論北京對「一中原則」的主張為何，「我們必須找到一切可能的機會，讓台灣參與討論重要議題、但未被代表的國際論壇」，同時也強調「我們反對任何脅迫、恐嚇或強迫台灣順中國之意的行為」。

他說，這是川普第1任期的立場，預計第2任期也將延續。

● 中國

即將卸任的總統拜登（Joe Biden）稱中國是競爭對手，但仍尋求與中方接觸；而長期對中鷹派的盧比歐則支持川普的「美國優先」信念，堅決拒絕拜登優先考量基於規則、美國帶領「自由世界秩序」的關鍵外交信條。

盧比歐15日更指控中國透過欺騙手段取得超級大國地位，他指出：「戰後的全球秩序不僅已經過時，它現在也變成用以對付我們的武器。」

魯比歐說：「我們歡迎中國共產黨加入這個國際秩序。他們利用其（國際秩序的）所有好處。卻忽略所有的責任義務…他們反而藉由說謊、欺騙、駭客入侵和竊取等方式躍升為全球超級強權，以犧牲我們為代價。」

綜合法新社與路透社報導，盧比歐表示，美國須藉由擴大國內工業能力來抗中，「我們若維持現行做法，不用10年，我們生活中所有的東西幾乎都得看中國給不給…從我們服用的降血壓藥到我們能看的電影等等，都得依賴中國，這是不可容忍的結果」。

● 古巴

美國白宮14日才釋出消息指美國總統拜登決定把古巴移出「資助恐怖主義國家」名單，但盧比歐15日隨即表示反對，並暗示他將推翻這項決定。

魯比歐說，「我毫無疑問地認為，他們完全符合被列為資助恐怖主義國家的所有條件」，並稱20日上任的川普政府不受拜登政策所約束。

魯比歐出身古巴移民後裔，並且強烈反對已故古巴強人斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）1959年主導的革命。

魯比歐還指出：「我們也知道，像是古巴政權不只允許1國，而是允許2國在其境內設置間諜站，距離美國海岸僅90英里（145公里）。」

● 俄烏戰爭

在俄烏戰爭方面，去年曾在參議院表決反對向烏克蘭提供大規模軍援的盧比歐表示，川普政府將尋求「大膽外交」，以結束俄羅斯對烏克蘭的入侵。

魯比歐認為，美國應將結束戰爭作為政策目標，並稱達成停火協議有賴莫斯科與基輔雙方各退一步，暗示烏克蘭可能得放棄收復過去10年來被莫斯科奪取所有領土的目標，「我認為烏克蘭擁有談判籌碼很重要，但他們也必須有所妥協，才有望達成協議」。

● 北韓

針對北韓議題，魯比歐在聽證會稱北韓領導人金正恩是「獨裁者」，但支持採取「更全面」的方式來緩和緊張局勢。

魯比歐也呼籲，未來應採取相關措施，以防北韓與美國盟友南韓、日本之間爆發戰爭，並探討「我們該怎麼做才能避免危機發生，又不致使其他國家推動自身的核武計畫」。

曾為川普政治對手的盧比歐坦言，他對於川普在前一次總統任內3度會晤金正恩曾抱持懷疑態度，但「至少這讓局勢緩和了不少」。

在川普快節奏宣布的內閣人事中，53歲的魯比歐是外界公認的安全牌，已有至少2位民主黨參議員在聽證會前公開肯定魯比歐對外交事務的專業度。他獲正式任命後，將成為美國首位被中國制裁的國務卿。

川普 古巴 北韓

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