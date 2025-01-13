我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Google Nest直播洛杉磯野火 災民即時監控自家燒了沒

好萊塢遭野火毒打「取消頒獎季」呼聲愈來愈高

川普揚言併加拿大 加國91歲前總理籲各國「抵抗惡霸」

中央社／溫哥華12日專電
加拿大前總理克瑞強。（路透）
加拿大前總理克瑞強。（路透）

加拿大前總理克瑞強（Jean Chretien）在91歲生日之際撰文，強力反擊美國總統當選人川普併吞加拿大的野心，並呼籲各國團結抵抗「惡霸」。克瑞強的文章引發大量加拿大網民點讚，稱這才是真正的領袖。

1月11日是克瑞強91歲生日，他在加拿大最大報紙「環球郵報」（Globe and Mail）發表一篇文章，稱是「送給自己一份生日禮物」，因為川普對加拿大的威脅和侮辱「完全不可接受」，他要發文「譴責」。

川普不僅威脅要對所有加拿大商品開徵25%的關稅，還多次稱加拿大是「第51州」，也稱現任總理杜魯多（Justin Trudeau）是「州長」。1月7日他在記者會上提到，希望用「經濟手段」將加拿大併入美國。

面對川普威脅到加拿大主權，克瑞強反擊稱，加拿大人建立了世人羨慕的國家，有著「同情、理解、寬容」，不同背景和信仰的人們可在加拿大「和諧共處」。加拿大有強大的社會安全網，特別是公共醫療保健令人驕傲，儘管「它不完美，但它建立於最脆弱的人應該受到保護的原則」。

克瑞強說加拿大人一向溫和，但絕對有骨氣和韌性。他提到，加拿大曾因為珍惜自由平等而義無反顧參與兩次世界大戰，但「對於一場毫無道理的伊拉克戰爭發生時，加拿大勇敢地拒絕了美國」。

他指出，很高興加拿大各政黨都團結一致反擊川普、捍衛主權利益，連倡導魁北克獨立的魁人政團（Bloc Quebecois）也不例外。「川普讓加拿大人比以往任何時候都更加團結！」

他稱川普正在威脅世界上很多國家，加拿大需聯合丹麥、巴拿馬、墨西哥以及歐盟等國召開會議，共同制定對策抵禦川普。「川普先生每次開口說話，都為我們所有人創造新的盟友。所以讓我們組織起來吧！要反擊強大的惡霸，就需要眾人力量。」

克瑞強在字裡行間展現出高昂的鬥志，提到他曾處理過魁北克分離主義的危機，提到他熱愛與政治對手競爭的態度，如今他說自己身體硬朗，已做好準備，儘管91歲，也要為捍衛加拿大主權獨立做出貢獻。

加拿大即將選出新總理，社交媒體有大量網友對克瑞強的文章按讚，稱他是真正展現加拿大領袖風範的人物。

還有網友貼出克瑞強曾在1996年2月15日面對抗議人群的影片和照片，當時他甚至伸手抓住其中一名抗議者的下巴並將其摔倒在地，隨後還打掉了另一名抗議者的擴音器。

克瑞強於1934年1月1日出生於魁北克小城沙威尼根（Shawinigan），在家中19個孩子中排行第18，小時因貝爾氏麻痺症（Bell's palsy）導致他一側臉部分癱瘓和一隻耳朵失聰，儘管曾因此受霸凌嘲笑，但無損他強大的信心，還總幽默地稱自己是「不會兩邊說話的政治家」。

克瑞強在法學院畢業後29歲就當選了眾議員，1993年領導聯邦自由黨贏得大選而成為總理，直至2003年12月才卸任。

加拿大 川普 魁北克

上一則

補救？紐森喊停部分法規加速重建 川普再促下台

下一則

Google Nest直播洛杉磯野火 災民即時監控自家燒了沒

延伸閱讀

紐約共和黨民代：川普支持廢除堵車費

紐約共和黨民代：川普支持廢除堵車費
批馬斯克「邪惡種族主義者」班農：川普就職前 轟他出白宮

批馬斯克「邪惡種族主義者」班農：川普就職前 轟他出白宮
補救？紐森喊停部分法規加速重建 川普再促下台

補救？紐森喊停部分法規加速重建 川普再促下台
紐森反擊 批川普曾故意扣住藍州天災補助款

紐森反擊 批川普曾故意扣住藍州天災補助款

熱門新聞

加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。（截圖自X／@G0DParticles）

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

2025-01-12 00:05
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20
川普在海湖莊園舉行記者會，80分鐘的談話讓全球友邦頗為感冒。(美聯社)

川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看

2025-01-07 20:23

超人氣

更多 >
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
封面故事／掃碼點餐惹怨 餐廳改回紙本菜單

封面故事／掃碼點餐惹怨 餐廳改回紙本菜單
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼