格陵蘭預估身價曝光 美百餘年前曾向丹麥買另一島是「更佳範例」？

格陵蘭現隸屬於丹麥，圖為去年10月的格陵蘭首府努克。(新華社)

房地產業出身的美國候任總統川普 當選後不斷揚言買下格陵蘭 ，甚至不排除動用軍事力量將其占為己有，無視丹麥屢次表態格陵蘭是非賣品。然而，若是交易談判成真，美國可能要斥資多少才能拿下川普的心頭好？根據前紐約聯邦儲備銀行經濟學家巴克（David Barker），格陵蘭身價可能落在125億至770億美元。

紐約時報 報導，貝克目前為不動產開發商，他提到以阿拉斯加作為購買格陵蘭的範例不妥。貝克於2009年曾提出，美國以每英畝不到2美分購入阿拉斯加並不划算（總價換算為今日約1.5億美元），在當時引起轟動。

貝克認為，若以國防目的為考量，參考美屬維京群島的收購狀況較適當。美國在1917年以國防為由，以2500萬美元向丹麥買下當時稱作丹屬西印度群島（Danish West Indies），相當於今日的6.57億美元。

巴克建議以美屬維京群島和阿拉斯加的價格為起點，並根據美國或丹麥的GDP變化進行調整，以考慮通脹和經濟增長。他表示：「經濟愈大，能夠支付的價格就愈高，且更大的經濟體可能會要求更高的價格。」

最低估值是根據丹麥自1917年以來GDP增長了500倍，調整了美屬維京群島的購買價格，這意味著格陵蘭身價至少125億美元。最高估值是將阿拉斯加的720萬美元購買價格調整為美國GDP增長後，得出770億美元的上限。

以國安為目的，則防禦價值並不取決於大小，而是地緣位置。

另一方面，瑞士思維（SwissThink）信用市場諮詢公司全球政府與多邊部門負責人斯旺（Nikola Swann）指出，若非為國防目的，這種計算方法就不太成立。

斯旺表示，美國可能對格陵蘭的礦產資源，比如銅和鋰，更感興趣，這些資源對於電池和電動車等關鍵技術非常重要。

此外，巴克坦言，基於格陵蘭資源進行估值可能更具挑戰性。他認為，如果格陵蘭真的有助於保衛美國，那麼它的價值會隨著美國經濟規模的增大而增加。如果格陵蘭的唯一價值是礦產，那麼美國經濟的規模對價格就不會有太大影響。