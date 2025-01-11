我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

查克柏格2度赴佛州見川普 穿西裝打領帶畫面曝

除了習近平 5爭議領袖也獲邀參加川普就職典禮

編譯潘勛／綜合報導
川普將於20日再度就任總統，多位國家元首獲邀出席就職典禮。圖為華府街頭開始張燈結彩，加緊為就職典禮布置。(路透)
川普將於20日再度就任總統，多位國家元首獲邀出席就職典禮。圖為華府街頭開始張燈結彩，加緊為就職典禮布置。(路透)

總統當選人川普喜歡外國民粹領袖不是秘密，現在他打破常規及美國政治傳統，邀請前巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)、中國國家主席習近平、阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)、薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)、匈牙利總理奧班(Viktor Orban)及義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)參加他再任總統的就職典禮。

今日美國報(USA Today)10日報導，川普經常讚美那些人打破常規，為達目的不擇手段，於是那些行事手段激烈的外國領袖登上他的邀請名單，最新宣布的是邀請巴西前總統波索納洛，而波氏已表示希望前來華府，20日參加川普的就職。

波索納洛被冠上「赤道地區川普」(Trump of the Tropics)這樣的封號，目前因2022年選舉敗北，卻策畫政變想留在權力位置，正遭起訴。

川普邀請習近平參加自己的就職典禮，但習似已婉拒，傾向派代表團代他參加；川普曾公開讚美習為「強人」、「王者」、「鐵腕控制14億人」、「終身總統」；2018年川普還說，他認為習那樣子很棒，「或許有朝一日我國也可以試一下」。

阿根廷總統米雷伊據說打算參加川普就職典禮；川普去年勝選之後，他還未與川普見過面。米雷伊肖似川普，喜歡攻擊政敵為「寄生蟲」、「小偷政客」，而阿根廷國會是「老鼠窩」。

薩爾瓦多總統布格磊為極右民粹領袖，與川普陣營有淵源，目前遭控犯下大規模侵害人權。他尚未決定要不要來川普就典禮，但去年布格磊就職時，川普是應邀參加貴賓。

匈牙利總理奧班是與川普交情最長、最鐵的外國盟友，據說正在考慮要不要來參加；奧班2010年總統連任成功後，被譴責削弱民主體制、司法獨立，讓匈牙利貪腐大增。

義大利總理梅洛尼上周末獲川普邀請到海湖莊園參加晚宴、看電影，讓人稱奇；川普讚美梅洛尼是出色女性。梅洛尼在歐洲掀起風暴，反對LGBTQ+、墮胎權，矢言派遣海軍封鎖，不讓移民抵達歐洲海岸。

川普 梅洛尼 波索納洛

上一則

美副防長：不鼓勵侵略或分裂、嚴肅看待北京不放棄武統立場

下一則

川普還未上任 政府效率部派人訪各部會 已聘用50人

延伸閱讀

若禁令不變 川普想復活TikTok選項有限

若禁令不變 川普想復活TikTok選項有限
再回應川普強奪威脅 格陵蘭總理：希望脫離丹麥獨立 但不想當美國人

再回應川普強奪威脅 格陵蘭總理：希望脫離丹麥獨立 但不想當美國人
重刑但無條件開釋 川普再寫多項美國歷史

重刑但無條件開釋 川普再寫多項美國歷史
川普揚言併加拿大 杜魯多：除非拿加州或佛蒙特州來換

川普揚言併加拿大 杜魯多：除非拿加州或佛蒙特州來換

熱門新聞

第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
強力冰風暴周末來襲，美東三分之二地區都將「急凍」。（歐新社）

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

2025-01-04 05:11
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20
川普在海湖莊園舉行記者會，80分鐘的談話讓全球友邦頗為感冒。(美聯社)

川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看

2025-01-07 20:23

超人氣

更多 >
ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議
大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判
日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜
華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎

華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎
廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級

廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級