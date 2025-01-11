除了習近平 5爭議領袖也獲邀參加川普就職典禮

川普將於20日再度就任總統，多位國家元首獲邀出席就職典禮。圖為華府街頭開始張燈結彩，加緊為就職典禮布置。(路透)

總統當選人川普 喜歡外國民粹領袖不是秘密，現在他打破常規及美國政治傳統，邀請前巴西總統波索納洛 (Jair Bolsonaro)、中國國家主席習近平、阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)、薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)、匈牙利總理奧班(Viktor Orban)及義大利總理梅洛尼 (Giorgia Meloni)參加他再任總統的就職典禮。

今日美國報(USA Today)10日報導，川普經常讚美那些人打破常規，為達目的不擇手段，於是那些行事手段激烈的外國領袖登上他的邀請名單，最新宣布的是邀請巴西前總統波索納洛，而波氏已表示希望前來華府，20日參加川普的就職。

波索納洛被冠上「赤道地區川普」(Trump of the Tropics)這樣的封號，目前因2022年選舉敗北，卻策畫政變想留在權力位置，正遭起訴。

川普邀請習近平參加自己的就職典禮，但習似已婉拒，傾向派代表團代他參加；川普曾公開讚美習為「強人」、「王者」、「鐵腕控制14億人」、「終身總統」；2018年川普還說，他認為習那樣子很棒，「或許有朝一日我國也可以試一下」。

阿根廷總統米雷伊據說打算參加川普就職典禮；川普去年勝選之後，他還未與川普見過面。米雷伊肖似川普，喜歡攻擊政敵為「寄生蟲」、「小偷政客」，而阿根廷國會是「老鼠窩」。

薩爾瓦多總統布格磊為極右民粹領袖，與川普陣營有淵源，目前遭控犯下大規模侵害人權。他尚未決定要不要來川普就典禮，但去年布格磊就職時，川普是應邀參加貴賓。

匈牙利總理奧班是與川普交情最長、最鐵的外國盟友，據說正在考慮要不要來參加；奧班2010年總統連任成功後，被譴責削弱民主體制、司法獨立，讓匈牙利貪腐大增。

義大利總理梅洛尼上周末獲川普邀請到海湖莊園參加晚宴、看電影，讓人稱奇；川普讚美梅洛尼是出色女性。梅洛尼在歐洲掀起風暴，反對LGBTQ+、墮胎權，矢言派遣海軍封鎖，不讓移民抵達歐洲海岸。