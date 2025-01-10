杜魯多出席卡特國葬 見川普面露尷尬 重申拒成美51州

加拿大總理杜魯多。（美聯社）

加拿大 總理杜魯多 (Justin Trudeau)9日再次重申，加拿大不會成為美國第51州，指加拿大人雖然有非常多元的認同，但都認同自己是加拿大人，不是美國人。

杜魯多9日於美國華盛頓特區參加美國前總統卡特(Jimmy Carter)的國葬儀式，並於傍晚舉行記者會發表談話。

針對美國總統當選人川普 談到加拿大應成為美國第51州，杜魯多表示，他9日不斷被問及加美關係，他也再次重申，加拿大不會成為美國第51州，「這件事情永遠不會發生」。

杜魯多說，加拿大人對自己有很多不同的定義方式，但其中一項大家都能認同的就是加拿大人，「因為我們不是美國人」；杜魯多說，這是不會改變的。

至於川普威脅將課徵加拿大高額關稅，杜魯多說，他9日在華府與多位企業領袖會面，包括全國製造商協會總裁兼執行長蒂蒙斯(Jay Timmons)和商業圓桌會議(Business Roundtable)執行長波頓(Joshua Bolton)。

杜魯多說，大家都強調，因為加美之間建立良好的合作關係，造就兩國國家和經濟的成功；杜魯多指出，加美的合作為兩邊創造工作、創造成長、創造投資機會，不管從哪一方來看，兩國都應該繼續前行。杜魯多說，加美之間是雙贏的關係。

即將下台的杜魯多在美國第39任總統卡特的葬禮上，遇見川普。坐在一群哀悼者之中的杜魯多，趁著川普和第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)走向自己的座位時，斜眼看了川普一眼。

即將卸任的加拿大總理杜魯多(前排左二)參加卡特喪禮，在川普夫婦(右一、右二)進場時，表情有些尷尬。(美聯社)

前總統卡特的這場告別式，可以說是充滿了尷尬場面，包括前副總統夫人凱倫．潘斯(Karen Pence)未與川普握手、副總統賀錦麗(Kamala Harris)和丈夫任德龍(Doug Emhoff)，在「總統俱樂部」一群成員正前方孤獨的入場。

川普偕夫人梅蘭妮亞抵達華盛頓國家大教堂時 ，潘斯夫人拒絕和他們打招呼。當時她與丈夫、前副總統潘斯坐在一起，但川普夫婦抵達時，潘斯夫人坐著未起身，眼睛直視前方，也未試圖和梅蘭妮亞握手致意。川普第一任期間， 川普夫人和潘斯夫人經常一起工作。潘斯則在前副總統高爾之後，和川普握手致意。

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