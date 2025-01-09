新聞評論／川普指點帝國江山 畫滿盟友獻地的恐懼

美國候任總統川普表示不排除使用武力控制巴拿馬運河和格陵蘭。（美聯社）

川普 大帝尚未登基，已經開始重畫美利堅帝國版圖：北擴格陵蘭 、加拿大，南延墨西哥灣 、巴拿馬運河；川普重畫帝國版圖後的世界地圖，也已經輪廓底定：美國重掌西半球霸權，中國或俄羅斯都別想染指。

川普在社群平台上轉發了他正指點帝國江山的圖片。地圖上有四個地方被畫著紅色叉叉，格陵蘭被稱被為「我們的土地」，加拿大則改稱「第51州」，墨西哥灣也改名「美國灣」，巴拿馬運河更被標記為「巴拿馬讓美國再次偉大」。

川普轉發的圖片，其實是《紐約郵報》的封面，主題就是「唐羅主義：川普的半球願景」。《紐約郵報》把美國傳統的「門羅主義」（ The Monroe Doctrine）結合「唐納川普」（Donald Trump）姓名字首，改稱「唐羅主義」（The Donroe Doctrine）。

在《紐約郵報》封面上，川普得意揚揚指著擴張的美國大地圖，改名後的格陵蘭、加拿大、墨西哥灣和巴拿馬運河，皆在其中。這也是川普對西半球的願景：在「唐羅主義」下，美洲是美國的美洲，西半球是美國的西半球；美洲和西半球事務，拒絕中國和俄國干涉。

這看起來不只是川普的意淫而已。川普還在海湖莊園舉行記者會，大談他的帝國霸業，包括不排除動用武力來取得巴拿馬運河和格陵蘭；對「第51州」加拿大，他不打算動武，但會用經濟力量施壓；至於墨西哥灣，川普直接宣布「那裡是我們的」；他將把墨西哥灣改名為「美國灣」。

對於川普勃勃的野心，被殖民的四國反應不一。丹麥說格陵蘭是非賣品；尷尬的是，格陵蘭正在鬧獨立，而川普長子和川普的代表更大辣辣穿門踏戶，登島丈量這片「我們的土地」。丹麥王室只能修改徽章，放大代表格陵蘭的北極熊圖案，聊表對格陵蘭的主權。至於川普威脅不排除動武取得格陵蘭，雖然那意味著北約內戰，卻沒有一個國家敢完全排除這種瘋狂的可能性。

川普要拿回巴拿馬運河，巴拿馬總統說，運河是巴拿馬的。川普指控中國接管經營巴拿馬運河，巴拿馬運河管理局也反駁稱「毫無根據」；川普不滿美國被敲竹槓，運河管理局更強調「規定就是規定」，「我們不能歧視中國人、美國人或任何人，這會違反中立條約和國際法，會引發混亂」。這話說得很白目，什麼規定、條約、國際法，是用來規範川普的嗎？

墨西哥的反駁最有力，雖然同樣無效。墨西哥總統翻出1607年的老地圖，顯示墨西哥灣幾個世紀以來都被稱為「墨西哥灣」，但北美則被標記為「墨西哥美洲」。她誠懇建議川普，把美國改回「墨西哥美國」的老名字；「墨西哥美洲，聽起來不錯，不是嗎？」

最能彰顯「我川威武」的是加拿大。川普不需要動武，顫慄的「加拿大州」其實快要崩潰了，「加拿大州州長」杜魯多已經黯然宣布辭職。不料川普聞訊再補踹一腳，說美國不能繼續忍受巨額貿易逆差和補貼加拿大，杜魯多知道這一點，所以辭職了。枉費了杜魯多在川普上個總統任期的賣力表現。加拿大不惜得罪中國，為美國扣留了華為公主孟晚舟；如今杜魯多或有所為何來之嘆。

國際上普遍認為川普把交易策略發揮得淋漓盡致，但世界各國仍看得目瞪口呆。川普上台，盟友先倒地；帝國擴張，盟友須獻地。雖然川普以掌握西半球霸業為念，但看到川普邀習近平出席就職，並遺憾未能在就職前會見普亭，美國盟友應該都有投名狀已經逾期作廢的恐懼。