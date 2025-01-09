墨總統秀古地圖：北美可改回「墨西哥美洲」

墨西哥總統薛恩鮑姆8日以17世紀的地圖佐證，稱美國等北美地區可以改稱「墨西哥美洲」。川普7日建議把「墨西哥灣」更名為「美國灣」。(路透)

墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)8日建議，美國等北美地區可以改稱「墨西哥美洲」(Mexican America)，且拿17世紀的地圖佐證，歷史上就是這麼稱呼，以回應總統當選人川普 建議把「墨西哥灣 」(Gulf of Mexico)更名為「美國灣」(Gulf of America)的論述。

薛恩鮑姆8日在記者會上，指著1607年繪製的早期北美地圖，開玩笑說道：「墨西哥美洲，聽起來不錯。」

路透報導，薛恩鮑姆為回應川普的墨西哥灣改名說法，在輿圖專家、前文化部長蘇亞雷斯‧德爾雷亞(Jose Alfonso Suarez del Real)的陪同下，召開記者會幫大家上了一堂歷史課。

蘇亞雷斯‧德爾雷亞表示，「事實是，墨西哥美洲(Mexican America)自17世紀以來，就被認為是(美洲)大陸(American continent)整個北部的統稱。」

至於墨西哥灣，蘇亞雷斯‧德爾雷亞表示，這個名稱獲得國際認可，數百年來用於航海參考。

川普7日在記者會上提議，從佛羅里達州延伸到墨西哥坎昆(Cancun)的水域，應重新命名為「美國灣」；這是川普廣泛擴張主義的一環，包括意欲控制巴拿馬運河 (Panama Canal)和丹麥格陵蘭島(Greenland)。

薛恩鮑姆另表示，墨西哥並不像川普所言「由毒梟統治」，「在墨西哥，人民當家」。

但薛恩鮑姆隨即補充說道，「政府正在解決安全問題」。

唇槍舌戰之餘，薛恩鮑姆重申，她希望美墨建立具建設性的關係。

她說：「我認為將會有良好的關係，川普總統有他的溝通方式。」