川普：墨西哥灣是我們的 應該改名「美國灣」
美國候任總統川普7日在一項記者會中宣布，要將墨西哥灣重新命名為「美國灣」(Gulf of America)，大喊墨西哥灣是屬於美國的。
「我們要把它改掉，因為那裡多數的事都是我們在做，它是我們的，」川普在佛羅里達州「海湖莊園」(Mar-a-Lago)舉行的記者會上說，「這很恰當，而且墨西哥必須停止允許數百萬移民湧入我們的國家。」
川普針對進入美國的毒品加強批評墨西哥，並說美國與墨西哥、加拿大邊境是毒品進入美國的管道，表示將透過「高關稅」讓墨西哥和加拿大付出代價。
「我們希望與每個人和睦相處。但你知道⋯一個巴掌拍不響，」他說。
不久之後，川普的長期盟友共和黨聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)也在社群媒體Ｘ上表示，她已經指示員工，開始為給墨西哥灣改名的法案起草。
墨西哥灣是北美最大、最重要的水體之一；是世界第九大水域，面積約為60萬平方英里。根據國家海洋暨大氣管理局(The National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA)，美國有過半的煉油廠和天然氣加工，坐落在墨西哥灣沿岸，且該海灣還提供了全美約40%的海鮮。
此外，川普還抨擊拜登總統6日宣布在美國6.25億英畝海域上的鑽探禁令，承諾上任後會「立即取消」禁令，並會用「開採、寶貝、開採」(drill, baby, drill)做法取而代之；「開採、寶貝、開採」是川普平台能源政策的官方口號。他說，能源成本將會被降到「非常低的水平」，並會因此降低整體成本。
川普接著又再次抨擊司法部，他多年來一直聲稱司法部是「深層政府」(deep state)的一份子，透過「法律戰」不公平的針對他；川普稱曾對他進行過兩次調查的特別檢察官史密斯(Jack Smith)，是個「精神錯亂的人」，以及是會「處決所有人」的「神經病」。
反之，對於處理川普機密文件案，並臨時禁止特別檢察官史密斯將調查最終報告公布的聯邦地區法院法官甘農(Aileen Cannon)，川普則是高聲讚揚。
上一則
川普說要用「經濟力」併吞加拿大 杜魯多怒斥不可能
下一則
FB留言