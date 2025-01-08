川普：墨西哥灣是我們的 應該改名「美國灣」

川普7日在海湖莊園舉行記者會回答各種問題。（美聯社）

美國候任總統川普 7日在一項記者會中宣布，要將墨西哥 灣重新命名為「美國灣」(Gulf of America)，大喊墨西哥灣是屬於美國的。

「我們要把它改掉，因為那裡多數的事都是我們在做，它是我們的，」川普在佛羅里達州「海湖莊園」(Mar-a-Lago)舉行的記者會上說，「這很恰當，而且墨西哥必須停止允許數百萬移民湧入我們的國家。」

川普針對進入美國的毒品加強批評墨西哥，並說美國與墨西哥、加拿大邊境是毒品進入美國的管道，表示將透過「高關稅」讓墨西哥和加拿大付出代價。

「我們希望與每個人和睦相處。但你知道⋯一個巴掌拍不響，」他說。

不久之後，川普的長期盟友共和黨聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)也在社群媒體Ｘ上表示，她已經指示員工，開始為給墨西哥灣改名的法案起草。

墨西哥灣是北美最大、最重要的水體之一；是世界第九大水域，面積約為60萬平方英里。根據國家海洋暨大氣管理局(The National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA)，美國有過半的煉油廠和天然氣加工，坐落在墨西哥灣沿岸，且該海灣還提供了全美約40%的海鮮。

此外，川普還抨擊拜登總統6日宣布在美國6.25億英畝海域上的鑽探禁令，承諾上任後會「立即取消」禁令，並會用「開採、寶貝、開採」(drill, baby, drill)做法取而代之；「開採、寶貝、開採」是川普平台能源政策的官方口號。他說，能源成本將會被降到「非常低的水平」，並會因此降低整體成本。

川普接著又再次抨擊司法部 ，他多年來一直聲稱司法部是「深層政府」(deep state)的一份子，透過「法律戰」不公平的針對他；川普稱曾對他進行過兩次調查的特別檢察官史密斯(Jack Smith)，是個「精神錯亂的人」，以及是會「處決所有人」的「神經病」。