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回應川普狂言 丹麥王室改徽章「放大北極熊圖案」

編譯陳韻涵／綜合報導
丹麥王室近期修改徽章，放大了代表格陵蘭的北極熊和象徵法羅群島的公羊圖案（右），明顯強調丹麥對這兩大離島的主權。（取自維基百科）
丹麥王室近期修改徽章，放大了代表格陵蘭的北極熊和象徵法羅群島的公羊圖案（右），明顯強調丹麥對這兩大離島的主權。（取自維基百科）

丹麥國王近期公布新的王室徽章，放大代表格陵蘭的北極熊圖案，強調對格陵蘭的主權，表明對抗美國總統當選人川普再提購買丹麥離島格陵蘭的想法。

丹麥王室的元旦聲明表示，國王佛瑞德里克十世(King Frederik X)去年12月提議，暌違50多年修改王室徽章，「強化王國在皇家徽章中的顯著地位」。

這是丹麥王室自1819年以來，第五度更改徽章圖案，上一次是1972年。

華盛頓郵報7日報導報導，丹麥王室的新王徽放大代表格陵蘭的北極熊，以及象徵法羅群島(Faroe Islands)的公羊圖案，強調丹麥對此二離島的主權。

新王徽拿掉象徵卡爾馬聯盟(Kalmar Union)，但如今的「已不再具關聯性」的三王冠圖像；卡爾馬聯盟1397年成立，當時的挪威、瑞典和丹麥三個斯堪地那維亞王國共同擁戴一位君主，直到1523年聯盟瓦解。

丹麥王室表示，國王去年1月15日繼任時，即任命委員會，建議修改王徽。

丹麥國際問題研究所(Danish Institute for International Studies)資深研究員奧爾森(Mikkel Runge Olesen)表示，丹麥國王的舉動代表王室擔任王國「搭橋者」傳統角色的「延續」，而丹麥王室向來負責「維持王國團結」。

衛報報導，佛瑞德里克去年繼位時，便強調對格陵蘭和法羅群島兩大自治區的主權。

佛瑞德里克上周發表新年賀詞時，再度提及格陵蘭說：「全體國人團結一致，我們每一個人都效忠於丹麥王國。從王國外的南什列斯威(South Schleswig)的少數民族到格陵蘭，我們屬於一體。」

哥本哈根大學(University of Copenhagen)歷史學者歐倫-約爾安森(Sebastian Olden-Jørgensen)表示，在格陵蘭推動獨立的情況下，丹麥發出有關當前地緣政治的明確訊號，表明王室支持維護丹麥統一的國家政策。

丹麥國王佛瑞德里克十世在哥本哈根發表新年演說強調對格陵蘭的主權，並修改王室紋章放...
丹麥國王佛瑞德里克十世在哥本哈根發表新年演說強調對格陵蘭的主權，並修改王室紋章放大代表格陵蘭的北極熊徽案。（路透）

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