回應川普狂言 丹麥王室改徽章「放大北極熊圖案」

丹麥王室近期修改徽章，放大了代表格陵蘭的北極熊和象徵法羅群島的公羊圖案（右），明顯強調丹麥對這兩大離島的主權。（取自維基百科）

丹麥國王近期公布新的王室徽章，放大代表格陵蘭 的北極熊圖案，強調對格陵蘭的主權，表明對抗美國總統當選人川普再提購買丹麥離島格陵蘭的想法。

丹麥王室的元旦聲明表示，國王佛瑞德里克十世(King Frederik X)去年12月提議，暌違50多年修改王室徽章，「強化王國在皇家 徽章中的顯著地位」。

這是丹麥王室自1819年以來，第五度更改徽章圖案，上一次是1972年。

華盛頓郵報7日報導報導，丹麥王室的新王徽放大代表格陵蘭的北極熊，以及象徵法羅群島(Faroe Islands)的公羊圖案，強調丹麥對此二離島的主權。

新王徽拿掉象徵卡爾馬聯盟(Kalmar Union)，但如今的「已不再具關聯性」的三王冠圖像；卡爾馬聯盟1397年成立，當時的挪威、瑞典 和丹麥三個斯堪地那維亞王國共同擁戴一位君主，直到1523年聯盟瓦解。

丹麥王室表示，國王去年1月15日繼任時，即任命委員會，建議修改王徽。

丹麥國際問題研究所(Danish Institute for International Studies)資深研究員奧爾森(Mikkel Runge Olesen)表示，丹麥國王的舉動代表王室擔任王國「搭橋者」傳統角色的「延續」，而丹麥王室向來負責「維持王國團結」。

衛報報導，佛瑞德里克去年繼位時，便強調對格陵蘭和法羅群島兩大自治區的主權。

佛瑞德里克上周發表新年賀詞時，再度提及格陵蘭說：「全體國人團結一致，我們每一個人都效忠於丹麥王國。從王國外的南什列斯威(South Schleswig)的少數民族到格陵蘭，我們屬於一體。」