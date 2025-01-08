川普說要用「經濟力」併吞加拿大 杜魯多怒斥不可能

加拿大總理杜魯多7日貼文回擊川普要加國成為美國第51州的狂言。（美聯社）

即將下台的加拿大 總理杜魯多 (Justin Trudeau)7日發文反擊美國總統當選人川普 稱想讓加拿大成為美國第51州的言論，表示兩國互為最大貿易及安全夥伴，工人及社區才能受益；加拿大外交部長趙美蘭(Melanie Joly)也稱，川普發言顯示他完全不懂加拿大。

國會山莊報(The Hill)報導，杜魯多在社媒X平台貼文另稱，加拿大加入美國不會有滾雪球（愈滾愈大）的機率。

杜魯多貼文之前，川普才在海湖莊園的記者會上表示，不會考慮動用兵力兼併加拿大，而是會使用「經濟力」，「加拿大與美國合在一起，才是偉大國家」；川普另抱怨美國斥資數千億元來保衛加拿大，同時還出現龐大貿易赤字。

川普頻頻拋出加拿大成為美國第51州的想法，最近還揶揄杜魯多，把他稱為「州長」，另威脅要向加拿大進口商品加徵25%關稅，更早之前他還表示，美、加邊界是「矯揉造作畫出來的界線」。

路透報導，加拿大75%的勞務及貨物都是出口到南邊的美國。

更早之時，加國外長趙美蘭才稱川普的發言顯示他完全不懂造就加拿大成為強大國家的原因，而加國面對威脅，絕不會退縮。

杜魯多6日宣布，辭去加國自由黨(Liberal Party)黨魁，待產生新人選，也將辭去總理。杜魯多請辭，引發自由黨內角逐新黨魁的選舉，以便在10月20日舉行的加國大選中，迎戰漸受歡迎的保守黨(Conservatives)。民調顯示，新選舉將由保守黨取得壓倒性大勝。

保守黨魁博勵治(Pierre Poilievre)也在X平台貼文說，「加拿大絕不會成為美國第51州。我們是強大、獨立的國家」。加拿大其他高級官員也斥責由美國兼併加拿大的想法。

川普7日重提建議，說前職業冰球名人格雷茨基(Wayne Gretzky)不妨考慮競選加拿大總理；川普去年12月下旬就提這個點子，而當時杜魯多還未宣布辭職。