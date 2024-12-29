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川普為何放話擴張領土？有指他欲逞強 有指為抗俄中布局

編譯潘勛／綜合報導
對於總統當選人川普建議加拿大成為美國第51州、購買格陵蘭島、收回巴拿馬運河的控制權，其政權交接團隊28日堅稱這些談話並非兒戲，都是他宏圖大略的一部分。圖為格陵蘭島。(路透)
對於總統當選人川普建議加拿大成為美國第51州、購買格陵蘭島、收回巴拿馬運河的控制權，其政權交接團隊28日堅稱這些談話並非兒戲，都是他宏圖大略的一部分。圖為格陵蘭島。(路透)

川普近來種種關於就任之後擴張美國領土的放話，都讓人費解。一些共和黨人認為川普只是在網上耍威風，另外一些人認為他在施展戰略手段增進國家安全，更有人認為他是為對抗俄國、中國而布局。

國會山莊報(The Hill)28日報導，一名前川普政府官員指出，巴拿馬會變成問題是因為中國；中國想支配西半球經濟與財政，而美國竟一直袖手旁觀。

中國大舉投資巴拿馬，例如簽署許多工程協議，而且巴拿馬五大港口中有兩個已交由中國經營。川普的抱怨暗示說，中國不當取得了巴拿馬運河管理權。

川普說要買下格陵蘭，也被視為國安考量。美國想反制俄、中，北極圈是重要區域，由於冰覆消融，新航路出現，格陵蘭漸成兵家必爭之地，另外這座世界第一大島也富藏天然資源。

共和黨策士歐康諾(Ford O'Connell)談到川普對格陵蘭、加拿大及巴拿馬運河的放話，表示川普有意再度實行門羅主義(Monroe Doctrine)，重掌西半球霸權。

川普頻頻揶揄加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)，叫他不如當美國第51州州長，還說要對加國進口品課徵25%關稅，看來真像網路逞威風。但冷眼旁觀的共和黨人認為，川普是想在貿易談判上占優勢。

很多加拿大人不認為川普的網路放話有趣。西安大略大學(University of Western Ontario)政治學教授列波(Matthew Lebo)表示，川普對威脅加拿大這個美國最親近盟友，看來毫不在意兩國關係出問題，相當駭人。

加國政界領袖顯然更嚴肅看待川普放話；安大略省長福特(Doug Ford)威脅，假如川普真對加拿大實施高關稅，將切斷對美國的能源供應。

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川普 加拿大 共和黨

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