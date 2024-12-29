墨西哥認川普關稅威脅是虛張聲勢 反從中看到商機

川普點名要對墨西哥產品全面課徵25%關稅，不過墨西哥政府認為川普的關稅戰威脅只不過是虛張聲勢。圖為一輛運輸卡車將新的豐田卡車從墨西哥運往美國。(路透)

川普勝選後誓言提高進口關稅 ，並點名要對墨西哥 產品全面課徵25%關稅，不過墨西哥政府認為川普的關稅戰威脅只不過是虛張聲勢，甚至從中看到商機，將全力取代中國製產品。

據紐約時報(NY Times)報導，川普上次執政時對中國發動貿易戰，讓原本仰賴中國代工的美國製造業將生產線轉移至墨西哥，以免被課徵關稅，意外幫助墨西哥工業蓬勃發展。

隨著拜登總統繼續對中國進口貨課徵關稅，出現所謂「近岸生產」(nearshoring)趨勢，尤其疫情期間運費飆升，墨西哥成為許多進口商青睞的生產地點。

墨西哥新雷昂州(Nuevo Leon state)首府蒙特雷(Monterrey)，一家專為美商Trane生產空調設備的代工廠，已經開始預作準備，計畫將大型金屬製成暖氣設備零件，再將零件送往田納西州組裝，工廠管理人科爾多瓦(Daniel Córdova)指出：「美國與墨西哥皆身處這場關稅戰，我們彼此需要，何況離婚從來都不是便宜的買賣。」

墨西哥工商界認為美國的核心目標就是減少對中國製造的依賴，因此樂觀預估，川普執政期間落實對中國進口產品課徵高關稅，就會提高對其他產地的需求。

墨西哥城(Mexico City)郊外經營成衣廠的普雷斯伯(Isaac Presburger)指出：「川普對中國的仇恨遠超過對墨西哥，這是一個龐大的商機。」該廠成衣長期以來均出口至美國市場。

還有新雷昂州經濟廳長盧爾(Emmanuel Loo)早在選前拜會川普長子小川普 (Donald Trump Jr.)並取得對方承諾，他樂觀表示：「如果沒有墨西哥，川普無法在中國問題上做他想做的事。」

蒙特雷汽車工業貿易協會執行長蒙托亞(Manuel Montoya)也強調：「川普並非想與墨西哥打商業戰，因為會變成美國自己的戰爭。」並透露川普只是想藉機打壓中國企業的發展。

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