加拿大財長外長赴美晤川普團隊 防貿易戰開打

圖為在棕櫚灘莊園的川普車隊。(美聯社資料照)

加拿大 總理杜魯道（Justin Trudeau）政府重要閣員今天前往佛羅里達州會晤美國總統當選人川普 的代表，渥太華當局正致力避免一場可能引發毀滅性衝擊的貿易戰。

法新社報導，加拿大新任財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）發言人柯繆（Jean-Sebastien Comeau）在聲明中說，勒布朗和外交部長趙美蘭（Melanie Joly）飛到美國佛州棕櫚灘（Palm Beach），「會晤即將上任的川普政府人員」。

聲明說，雙方預定明天會談，將「聚焦在加拿大致力打擊芬太尼（fentanyl）販運和非法移民的行動」，部長們將向川普團隊簡報加拿大新的10億加元（約6.9億美元）邊境安全計畫。這項計畫是為因應川普關稅 威脅而設計。

聲明還說，這場會談也將提到「對加拿大商品徵收25%關稅將對美加兩國帶來負面衝擊」。

聲明未具體提到加拿大官員將會晤的對象。

川普先前揚言在1月上任後對所有加拿大輸美商品課徵25%關稅，還說關稅措施會一直實施到加拿大解決無證移民和芬太尼毒品湧入美國的問題為止。

杜魯道隨後表示若川普真的採取行動，加拿大也會祭出報復性措施，但未提供具體細節。

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