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川普新經貿顧問：增關稅不會助長通膨 學者業者均不樂觀

記者陳熙文／華盛頓報導

正值聯邦準備理事會(Fed)舉行政策會議之際，即將回鍋擔任白宮顧問的納瓦羅(Peter Navarro)17日接受媒體訪問指出，總統當選人川普擬定執行的關稅計畫不會帶動通膨，認為川普擔任總統的第一任期就證明出這一點。

川普於12月初提名經濟學者納瓦羅為高級貿易及製造顧問，他曾在川普第一任期就擔任過白宮貿易顧問，被川普認為徹底貫徹他「購買美國貨、雇用美國人」的原則。

針對外界質疑川普的關稅政策恐讓通膨問題更加嚴重，納瓦羅在接受全國廣播公司商業頻道(CNBC)的訪問時表示，川普的關稅和減稅計畫，不會帶動通膨，或讓財政赤字惡化。

他並點出，川普在第一任期即對中國設有許多關稅，包括鋼鐵、鋁、洗碗機、太陽能板等，美國增加很多反補貼稅，以阻止傾銷，而這些做法帶來的通膨是零。

然而，專家對此並不樂觀，彭博預期美國個人消費支出物價指數明年將平均成長2.5%，儘管投資人普遍預期美國聯準會本周召開的政策會議，將連續第三次降息，但荷蘭國際集團首席國際經濟學者詹姆斯·奈特利(James Knightley)在一則訪問中即對川普可能的關稅政策表示擔憂，認為「關稅是非常大的顧慮」。

必貝證券(BBAE)首席投資長吉俊禮(James Early)認為，除非納瓦羅能夠提出更好的方案，關稅帶給進口商的成本勢必將轉嫁到消費者身上，再加上即將上任的川普政府計畫驅逐便宜的勞動力、減稅，及增加政府支出，額外的關稅極有可能創造更大的通膨問題。

而聯準會17日上午召開為期2日的政策會議，預料會議結束後將公布利率決定；這是聯準會在拜登總統在明年卸任前，最後一次舉行政策會議，目前市場普遍預期，聯準會將於18日宣布降息1碼，為勞動市場提供支持。

不過，吉俊禮也表示，假如通膨問題持續下去，很難想像聯準會明年會繼續加大降息的力道，尤其在川普上任之前，通膨就已經出現浮動，他認為現在大家普遍的疑問是，川普的關稅政策會不會付諸執行，還是狼來了？而其他國家會不會祭出相應的關稅反擊？

吉俊禮表示，從現階段來看，有太多不確定性，而誰也無法回答這些問題。

川普 關稅 聯準會

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