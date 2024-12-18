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「總理已過保鮮期」杜魯多遭逼宮 傳他考慮辭職或讓國會休會

編譯陳韻涵／綜合報導
加拿大總理杜魯多16日出席自由黨的假期派對時發表演說，外傳杜魯多正考慮辭職或讓國會休會。(路透)
加拿大總理杜魯多16日出席自由黨的假期派對時發表演說，外傳杜魯多正考慮辭職或讓國會休會。(路透)

總統當選人川普威脅對加拿大加徵25%進口關稅後，加拿大積極應對；加拿大電視公司新聞網(CTV News)16日引述消息人士的說法報導，杜魯多正考慮辭職或讓國會休會。

加拿大雅虎新聞報導，加國副總理兼財政部長方慧蘭(Chrystia Freeland)請辭後，總理杜魯多(Justin Trudeau)16日晚首度公開露面，出席自由黨的假期派對發表演說。他說：「這顯然是重要的一天，卻不是輕鬆的一天；我每天醒來，都在思考如何讓這個國家更好的為全民服務。」

方慧蘭與總理杜魯多看法分歧，她16日宣布辭職，而今加國執政的自由黨(Liberal Party)與反對黨議員呼籲杜魯多下台的聲浪漸大。

保守黨(Conservative Party)黨魁博勵治(Pierre Poilievre)等反對黨領袖16日開會時，要求杜魯多辭職。

自由黨議員豪斯法特(Anthony Housefather，蒙特婁)表示，杜魯多已讓自由黨超過「保存期限」(shelf life)，「在社群媒體的時代，現任人物都有一定的保鮮期，而我相信總理已經過了這個期限」。

杜魯多所屬的自由黨沒有相關機制能在短期內逼迫他下台，他可能會請辭，或自由黨可能因為國會的不信任投票而被迫下台，後者可能引發有利反對派保守黨的選舉。

若自由黨挺過不信任投票，(但機率逐漸渺茫)，杜魯多則可續任總理，直到下屆聯邦選舉舉行。

隨著愈來愈多的自由黨議員17日要求杜魯多辭職，加國能源與天然資源部長威金森(Jonathan Wilkinson)表示，「我們都需要給他一點時間反省。」

政治分析家認為，杜魯多若辭職，自由黨將需要選擇一位臨時總理來領導國家，直到選舉登場。

報導指出，尚不清楚自由黨內誰最可能擔任臨時總理，但長遠看來，曾任加拿大和英國央行行長的卡尼(Mark Carney)可能對加國總理職位感興趣。

美聯社報導，杜魯多2015年以來擔任加國總理，但近年因物價上漲和通膨上升等諸多問題而不得民心，他面臨愈來愈大的壓力要求他辭去黨政職務。讓自由黨雪上加霜的是初步結果顯示，該黨在卑詩省的一項特別選舉中慘敗。

杜魯多 加拿大 投票

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