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川普關稅戰 加拿大擬以「切斷能源」報復

記者顏伶如／綜合報導
針對川普上任總統後可能對所有進口自加拿大的商品徵收25%的關稅，加拿大表示，加拿大將以切斷能源、重要稀有金屬出口美國反擊。圖為魁北克省的一座可跨國輸送給美國佛蒙特州、麻州及紐約州電力的發電廠。(美聯社)
針對川普上任總統後可能對所有進口自加拿大的商品徵收25%的關稅，加拿大表示，加拿大將以切斷能源、重要稀有金屬出口美國反擊。圖為魁北克省的一座可跨國輸送給美國佛蒙特州、麻州及紐約州電力的發電廠。(美聯社)

美國總統當選人川普日前表示，他上台後將對所有進口自加拿大、墨西哥的商品徵收25%的關稅，以阻止非法移民及毒品從美國南北邊境進入。安大略省(Ontario)是加拿大的重要原油產區，安大略省省長福特(Doug Ford)13日表示，如果川普對加拿大商品全面開徵關稅，加拿大將以切斷能源、重要稀有金屬出口美國做為反擊。

福斯新聞(Fox News)報導，福特表示，如果川普真的對加拿大開徵關稅，加拿大考慮採取報復行動。他對媒體表示，將考慮切斷輸美能源，例如運往密西根州、紐約州、威斯康辛州等地的能源。

福特說，加拿大其他官員正在確認有哪些方式可以對川普關稅做出報復。他表示，某些省長已經主動採取行動，找出各自省內有哪些農產品、對美出口商品，以及美國仰賴的加拿大產品，能夠列入加拿大對美國展開報復的行列。他指出，某些稀有礦產與稀有金屬也包括在內。

美國能源情報署(Energy Information Administration)資料顯示，在2019年裡，加拿大是美國能源進口的最大來源。

福特對媒體表示，關稅戰將讓加拿大民眾受傷害，「但我可以跟大家保證，美國民眾同樣會感受疼痛，這樣是不是很遺憾？」

根據媒體報導，福特同時考慮禁止美國製造的酒品在安大略省銷售。

多倫多大學(University of Toronto)政治教授魏斯曼(Nelson Wiseman)對加拿大媒體Now Toronto表示，倘若沒有渥太華方面同意，安大略省很難片面停止對美國輸出電力；同樣的，密西根州沒辦法片面停止加拿大西部天然氣運輸到加拿大東部，除非獲得華府首肯。

對於安大略省省長揚言回擊，川普對CNBC新聞頻道說：「他可以做，沒關係。」

加拿大 川普 關稅

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