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杜魯多要美國人清醒「高關稅代價」川普回嗆「大加拿大州長」

編譯俞仲慈／綜合報導
加拿大總理杜魯多(右)與美國總統當選人川普(左)就關稅問題槓上，以致川普戲稱杜魯多是「大加拿大州州長」。(美聯社)
加拿大總理杜魯多(右)與美國總統當選人川普(左)就關稅問題槓上，以致川普戲稱杜魯多是「大加拿大州州長」。(美聯社)

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)9日稱，一旦美國總統當選人川普對加拿大產品全面提高關稅，美國人就會認清關稅會帶來高物價的事實，川普隨即毫不客氣回嗆，戲稱杜魯多是「大加拿大州州長」。

美聯社報導指出，杜魯多藉著出席「哈利法克商會」(Halifax Chamber of Commerce)活動，反對川普對加拿大與墨西哥進口產品課徵25%高關稅措施：「川普之所以當選，是因為他承諾要讓美國人過上更美好、更輕鬆的生活，但我認為，住在我們邊境以南的民眾會認清現實，對加拿大產品全面課徵高關稅，只會讓生活成本變得更高。」 

杜魯多補充道：「美國高達65%原油與電力都從加拿大進口，加拿大出口天然氣幾乎全銷往美國，他們依賴我們的鋼鐵與鋁，依賴我們一系列出口農產品，所有貨物成本都會變得更貴。」他並強調：「我們當然會像八年前那樣，對於不公平關稅採取因應措施。」

結果川普10日一早就在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，重提杜魯多日前拜訪海湖莊園(Mar-a-Lago)一事並故意貶低加拿大為美國第51州：「那天晚上，很高興與『大加拿大州』(Great State of Canada)杜魯多(Governor)共進晚餐，我期待盡快再次見到這位『州長』，以便繼續就關稅、貿易議題進行深入會談，結果肯定會讓所有人驚艷！」

國家廣播公司新聞網(NBC News)詢問川普競選團隊發言人、準白宮通訊主任史蒂芬‧張(Steven Cheung)對此看法時，他僅拋下一句話：「很好啊。」至於杜魯多辦公室尚未發表評論。 

根據兩位知情人士向福斯新聞網(FOX News)透露，川普在海湖莊園晚宴上曾向杜魯多開玩笑，認為加拿大應該成為美國第51州。

川普上周接受國家廣播公司(NBC)節目專訪，理直氣壯將美加貿易逆差視為一種經濟補貼：「我們每年給加拿大超過1000億元補貼、給墨西哥近3000億元補貼，不應該這樣的，為何要補貼這些國家？如果要補貼他們，乾脆讓他們成為美國一州。」

美國總統當選人川普才戲言要讓加拿大成為美國第51州，10日又戲稱加拿大總理杜魯多...
美國總統當選人川普才戲言要讓加拿大成為美國第51州，10日又戲稱加拿大總理杜魯多為「大加拿大州長」。圖為美加邊境票飄揚兩國國旗。(路透)

加拿大 杜魯多 川普

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