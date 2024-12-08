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阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

川普出席聖母院重建開幕 重返世界舞台

川普促美不插手敘利亞 但他沒提到雙方還有不少瓜葛

編譯馮克芸／即時報導
敘利亞政局動盪，美國總統當選人川普（如圖）7日發文稱美國不應捲入其中，但他未提到美國在敘利亞仍有駐軍，且雙方仍有其他瓜葛。(路透)
敘利亞政局動盪，美國總統當選人川普（如圖）7日發文稱美國不應捲入其中，但他未提到美國在敘利亞仍有駐軍，且雙方仍有其他瓜葛。(路透)

敘利亞情勢丕變，軍方8日已宣布阿塞德政權垮台，總理賈拉利（Mohammed al-Jalali）也已表示將與民眾選擇的任何領袖合作。美國總統當選人川普7日在社群媒體上發文，稱敘利亞是個爛攤子，建議美國不要捲入其中。美國是否會插手敘利亞局勢，目前尚不明確，但敘利亞真與美國無關嗎？

川普在社群媒體「真實社群」上發文表示，「敘利亞的情況一團糟，但敘利亞不是我們的朋友」，接著川普以全部大寫字母強調：「美國不應與它有任何關係。這不是我們的戰爭。讓它自生自滅吧，不要捲入！」

半島電視台所屬的新聞網站8日報導，阿塞德政府的確與美國並無外交關係，但川普在發表他對敘利亞情勢看法時，未提到美國為消滅恐怖組織伊斯蘭國（IS），支持一個盤據在敘利亞東北部、由庫德族領導的聯盟「敘利亞民主軍」（SDF），而敘利亞民主軍在敘利亞許多石油豐富的地區擁有約四分之一領土。

川普同樣沒有提到的是，美軍在敘利亞北部尚部署約不到1000人，分散在敘國東部的奧馬爾油田（Al-Omar）及敘國東北部沙達迪（al-Shaddadi）的美軍基地。

半島的報導還指出，即使是在最近敘利亞反抗軍發起攻勢期間，美軍本月3日還對「威脅駐敘美軍及聯軍」的武器系統發動了空襲。不過拜登政府表示，那並不表示美國有意加入更廣泛衝突。

美國奧克拉荷馬大學中東研究教授藍狄斯（ Joshua Landis ）上周受訪時表示，美國將面臨來自土耳其的壓力，因為土耳其將庫德族視為「恐怖威脅」，想對庫族德發動攻擊，且希望美國人離開。藍狄斯說，川普未來很可能會選擇站隊土耳其，而非庫德族人。

川普在大選期間曾表明，計畫讓美國脫離各項海外糾葛，並說他會「阻止第三次世界大戰的發生」。

敘利亞 川普 土耳其

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