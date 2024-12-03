杜魯多憂關稅毀掉經濟 川普：不然加拿大來當美國第51州？

加拿大總理杜魯多遭美國準總統川普嗆，不如來當美國第51州。(美聯社資料照片)

加拿大 總理杜魯多 日前飛往美國佛州與總統當選人川普 會面討論關稅和移民等問題。消息人士透露，杜魯多當時向川普說，徵收25%的關稅會毀掉加拿大經濟，但川普卻直接回應，如果加拿大會因此毀滅，不如成為美國第51州。

福斯新聞報導，在川普揚言要對加拿大徵收25%的關稅後，杜魯多旋即前往美國佛州海湖莊園會見川普，兩人他們討論了關稅、邊境安全以及貿易逆差等問題。根據知情人士透露，川普的態度雖然友善，但也對加拿大提出非常直接的要求。

當話題談到美國對加拿大的貿易逆差時，川普表示，美加的貿易逆差超過1000億美元，如果加拿大不能解決邊境問題和貿易逆差，那他上任第一天就會對所有加拿大商品徵收25%的關稅。

杜魯多回應，這麼做會直接毀掉加拿大經濟，川普則表示，「所以，你們國家要靠從美國搶1000億美元才能活下去？那不如讓加拿大成為美國的第51州。」

消息人士說，杜魯多和其他人聽了都有點尷尬地笑出來，但川普繼續說，他覺得「總理」這個頭銜聽起來確實不錯，但杜魯多也可以當第51州的「州長」。

川普還對杜魯多說，如果他不能在不損害美國利益的情況下解決他的要求，那也許真的該考慮加入美國，而他可以當州長。

消息人士表示，雖然這段對話引發不少笑聲，但川普表達得很清楚，他希望在明年1月20日之前看到改變。

最後，加拿大代表團形容這場近3小時的晚宴「非常友好和積極」，不過並沒有再提到第51州的事。

福斯新聞已向川普陣營和杜魯多團隊求證這些說法，但雙方尚未做出回應。