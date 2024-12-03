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杜魯多憂關稅毀掉經濟 川普：不然加拿大來當美國第51州？

編譯徐榆涵／即時報導
加拿大總理杜魯多遭美國準總統川普嗆，不如來當美國第51州。(美聯社資料照片)
加拿大總理杜魯多遭美國準總統川普嗆，不如來當美國第51州。(美聯社資料照片)

加拿大總理杜魯多日前飛往美國佛州與總統當選人川普會面討論關稅和移民等問題。消息人士透露，杜魯多當時向川普說，徵收25%的關稅會毀掉加拿大經濟，但川普卻直接回應，如果加拿大會因此毀滅，不如成為美國第51州。

福斯新聞報導，在川普揚言要對加拿大徵收25%的關稅後，杜魯多旋即前往美國佛州海湖莊園會見川普，兩人他們討論了關稅、邊境安全以及貿易逆差等問題。根據知情人士透露，川普的態度雖然友善，但也對加拿大提出非常直接的要求。

當話題談到美國對加拿大的貿易逆差時，川普表示，美加的貿易逆差超過1000億美元，如果加拿大不能解決邊境問題和貿易逆差，那他上任第一天就會對所有加拿大商品徵收25%的關稅。

杜魯多回應，這麼做會直接毀掉加拿大經濟，川普則表示，「所以，你們國家要靠從美國搶1000億美元才能活下去？那不如讓加拿大成為美國的第51州。」

消息人士說，杜魯多和其他人聽了都有點尷尬地笑出來，但川普繼續說，他覺得「總理」這個頭銜聽起來確實不錯，但杜魯多也可以當第51州的「州長」。

川普還對杜魯多說，如果他不能在不損害美國利益的情況下解決他的要求，那也許真的該考慮加入美國，而他可以當州長。

消息人士表示，雖然這段對話引發不少笑聲，但川普表達得很清楚，他希望在明年1月20日之前看到改變。

最後，加拿大代表團形容這場近3小時的晚宴「非常友好和積極」，不過並沒有再提到第51州的事。

福斯新聞已向川普陣營和杜魯多團隊求證這些說法，但雙方尚未做出回應。

川普 加拿大 杜魯多

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