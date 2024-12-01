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加拿大總理急會晤川普 CBC：不保證加稅危機解除

編譯廖振堯／綜合報導
加拿大總理杜魯多(前)飛往佛州會晤川普，商談關稅及邊境事務，事後杜魯多在社媒X平台貼文，期待與川普的再次合作。(取自社媒X平台)
加拿大總理杜魯多(前)飛往佛州會晤川普，商談關稅及邊境事務，事後杜魯多在社媒X平台貼文，期待與川普的再次合作。(取自社媒X平台)

美國候任總統川普揚言要向加拿大、墨西哥加徵25%關稅後，加國總理杜魯多(Justin Trudeau)急忙前往會見川普，兩人11月29日在佛州海湖莊園討論關稅、能源、貿易等，尤其是無證客及毒品問題。川普稱談話過程順利，杜魯多隔日早上在海湖莊園外向記者表示「會談非常好」，但沒有回答任何其他問題。

加拿大廣播公司(CBC)報導，川普11月30日在他的「真實社群」上發文，稱這次會面「非常有成效」，兩人討論了非法移民導致、許多人因而喪生的芬太尼和毒品危機、不危及美國工人的公平貿易協議、大規模美加貿易赤字，稱杜魯多承諾合作且完結美國家庭受到的可怕破壞。川普說他明確表示當美國公民成為毒品受害者時，美國不會再袖手旁觀，這些都是他上任第一天要處理的問題。

一位加拿大政府消息人士向CBC透露，談判桌上不能保證關稅會被排除，但加國官員樂觀地認為雙方可以達成解決方案。該位人士表示杜魯多承諾加強美加邊境安全，還特別告訴川普他將增派直升機巡邏；令加國官員震驚的是芬太尼問題對川普來說有多重要，加拿大能提供的任何幫助都是關鍵。該人士稱總體而言加國官員認為這次會面建立了良好的聯繫，也認識了川普新團隊的關鍵人物。

與杜魯多隨行的勒布朗(Dominic LeBlanc)被問及川普是否取消了關稅威脅時，向CBC表示「川普尚未實施關稅而且他也還不是總統」，並驚訝於川普、杜魯多之間的關係如此友好。

而哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)11月28日報導稱，有加拿大官員透露該國正在針對某些美國進口商品徵收報復性關稅，但尚未做出最終決定。墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)本周稍早也暗示可能會向美國產品徵收報復性關稅。杜魯多11月29日表示應認真看待關稅威脅，因為川普是真的會付諸實行的。

川普2020年促成的美墨加協定(USMCA)旨在讓三國貿易大部分免稅，其條款允許2026年重新進行談判，但專家表示川普的關稅威脅可能是為了提前談判。

加拿大總理杜魯多(前)飛往佛州會晤川普，商談關稅及邊境事務。(美聯社)
加拿大總理杜魯多(前)飛往佛州會晤川普，商談關稅及邊境事務。(美聯社)

川普 關稅 杜魯多

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