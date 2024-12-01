金磚國若削弱美元 川普揚言祭100%關稅

川普對包括中俄在內的金磚國家喊話，要求他們放棄對抗美元，否則將面臨100%關稅報復。(新華社)

美國總統當選人川普 11月30日表示，假如「金磚」(BRIC)集團九國敢膽貶值美元，那麼將實施100%的關稅 來報復；美元迄今仍是最常用的國際商業貨幣 ，過去挑戰美元主導地位的行動全都失敗，但金磚集團國家等其他開發中國家表示，受夠了美國對全球金融系統的宰制。

美聯社報導，組成金磚集團的九國為巴西、俄羅斯、印度、中國、南非、埃及、衣索比亞、伊朗及阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)。土耳其、亞然拜然及馬來西亞已申請加入，還有其他國家表示有興趣加入。

國際貨幣基金(IMF)指出，美元占全球外匯儲備約58%，大宗商品如石油主要仍按美元計價。然而隨著金磚集團世界生產總值的占比增加，有意用不是美元的貨幣來交易，出現「去美元」的現象。

川普在「真實社群」(Truth Social)貼文表示，美國要求金磚集團國家信守承諾，既不造出新式的金磚貨幣，也不支持其他任何貨幣來取代強大的美元，不然將面臨100%的關稅制裁，也該預料到無法再銷售到「了不起的美國經濟體」。

金磚集團國家10月高峰會上，俄國總統普亭譴責美國把美元「武器化」，實為大錯特錯。普亭當時表示，倒不是金磚集團拒絕使用美元，但若是美國不讓集團用，那該怎麼辦？集團被迫尋求替代選項。

俄國特別想創設新的給付體制，而提供全球銀行主要溝通管道SWIFT以外的選項，讓莫斯科當局能躲避西方集團的制裁，與其他夥伴國貿易。

川普表示，金磚集團「休想」取代美元在全球貿易的地位，任何國家想推動取代美元，「就該與美國揮手道別」。

研究指出，美元充當主要的全球儲備貨幣的角色，短期不會受到威脅。

智庫大西洋理事會(Atlantic Council)動用模型評估美元身為主要的全球儲備貨幣，結論指出美元「短、中期」仍將支配其他貨幣。