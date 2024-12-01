金磚國若削弱美元 川普揚言祭100%關稅
美國總統當選人川普11月30日表示，假如「金磚」(BRIC)集團九國敢膽貶值美元，那麼將實施100%的關稅來報復；美元迄今仍是最常用的國際商業貨幣，過去挑戰美元主導地位的行動全都失敗，但金磚集團國家等其他開發中國家表示，受夠了美國對全球金融系統的宰制。
美聯社報導，組成金磚集團的九國為巴西、俄羅斯、印度、中國、南非、埃及、衣索比亞、伊朗及阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)。土耳其、亞然拜然及馬來西亞已申請加入，還有其他國家表示有興趣加入。
國際貨幣基金(IMF)指出，美元占全球外匯儲備約58%，大宗商品如石油主要仍按美元計價。然而隨著金磚集團世界生產總值的占比增加，有意用不是美元的貨幣來交易，出現「去美元」的現象。
川普在「真實社群」(Truth Social)貼文表示，美國要求金磚集團國家信守承諾，既不造出新式的金磚貨幣，也不支持其他任何貨幣來取代強大的美元，不然將面臨100%的關稅制裁，也該預料到無法再銷售到「了不起的美國經濟體」。
金磚集團國家10月高峰會上，俄國總統普亭譴責美國把美元「武器化」，實為大錯特錯。普亭當時表示，倒不是金磚集團拒絕使用美元，但若是美國不讓集團用，那該怎麼辦？集團被迫尋求替代選項。
俄國特別想創設新的給付體制，而提供全球銀行主要溝通管道SWIFT以外的選項，讓莫斯科當局能躲避西方集團的制裁，與其他夥伴國貿易。
川普表示，金磚集團「休想」取代美元在全球貿易的地位，任何國家想推動取代美元，「就該與美國揮手道別」。
研究指出，美元充當主要的全球儲備貨幣的角色，短期不會受到威脅。
智庫大西洋理事會(Atlantic Council)動用模型評估美元身為主要的全球儲備貨幣，結論指出美元「短、中期」仍將支配其他貨幣。
川普最新的關稅威脅指要向墨西哥、加拿大進口的一切商品課征25%關稅，向中國進口商品再加徵10%關稅；他表示藉此可強迫各國採取更多行動，阻止非法移民、毒品進入美國。
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