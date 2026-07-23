中國卡對台軍售？沃茲：美對台政策不變

美國駐聯合國大使沃茲稱，美國對台政策沒有改變。(路透)

美國駐聯合國 大使沃茲（Mike Waltz）22日重申，美國對台政策沒有改變，並稱美國維持戰略模糊；沃茲也指出，川普政府正致力於「再工業化」國防供應鏈 ，讓卡在生產線上的武器得以交付。

聯邦眾議院外交委員會22日針對「聯合國的問責與改革：透過戰略外交與分擔責任來推進『美國優先』的外交政策」舉行聽證會，邀請沃茲出席說明。

民主黨眾議員史丹頓（Greg Stanton）表示，他推崇沃茲在國會期間的對台立場，並稱沃茲在美國和台灣之間扮演重要的角色，包括推動美國對外軍售 現代化，以及在國會推動台灣在聯合國的地位。

不過史丹頓質疑說，川普訪問北京之後，川普聲稱與中國國家主席習近平徹夜討論台灣，並暫停對台的重大軍售，並稱軍售是很好的談判籌碼；史丹頓質疑說，在川普北京行之後，沃茲受訪時表示，美國今後的政策是維持現狀，難道說把對台軍售當作談判籌碼是現狀？

沃茲回答，他當初的意思是，美國對台政策沒有改變，並維持戰略模糊，這也符合川普的說法。沃茲也特別提到說，這一任川普政府所批准的對台軍售金額已經超過整個拜登政府任期。

史丹頓則說，大家都知道通過，並把那些武器交到台灣手上，讓台灣可以自我防衛，獲得跨黨派強烈的支持。

沃茲則點出，美國國防工業目前正面臨數十億元的延遲訂單，難以將這些武器交貨；川普和國防部長赫塞斯正致力於推動國防工業的重新布局，並把這些供應鏈回流美國、重新振興工業，並擴大美國的國防工業基礎。

國務卿魯比歐近日在菲律賓首都馬尼拉，與中國外交部長王毅會談，魯比歐在會後被問及美國140億美元對台軍售的進度時，魯比歐回答說，案子仍在內部審查中，因為華府必須考量自身庫存與可用性。