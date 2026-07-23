我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Z世代最怕談錢 逾7成代墊拿不回、近半因聚餐社交負債

減重不一定要花錢 醫勸先做好2件事「完全不用花錢」

中國卡對台軍售？沃茲：美對台政策不變

記者陳熙文／華盛頓報導
美國駐聯合國大使沃茲稱，美國對台政策沒有改變。(路透)
美國駐聯合國大使沃茲稱，美國對台政策沒有改變。(路透)

美國駐聯合國大使沃茲（Mike Waltz）22日重申，美國對台政策沒有改變，並稱美國維持戰略模糊；沃茲也指出，川普政府正致力於「再工業化」國防供應鏈，讓卡在生產線上的武器得以交付。

聯邦眾議院外交委員會22日針對「聯合國的問責與改革：透過戰略外交與分擔責任來推進『美國優先』的外交政策」舉行聽證會，邀請沃茲出席說明。

民主黨眾議員史丹頓（Greg Stanton）表示，他推崇沃茲在國會期間的對台立場，並稱沃茲在美國和台灣之間扮演重要的角色，包括推動美國對外軍售現代化，以及在國會推動台灣在聯合國的地位。

不過史丹頓質疑說，川普訪問北京之後，川普聲稱與中國國家主席習近平徹夜討論台灣，並暫停對台的重大軍售，並稱軍售是很好的談判籌碼；史丹頓質疑說，在川普北京行之後，沃茲受訪時表示，美國今後的政策是維持現狀，難道說把對台軍售當作談判籌碼是現狀？

沃茲回答，他當初的意思是，美國對台政策沒有改變，並維持戰略模糊，這也符合川普的說法。沃茲也特別提到說，這一任川普政府所批准的對台軍售金額已經超過整個拜登政府任期。

史丹頓則說，大家都知道通過，並把那些武器交到台灣手上，讓台灣可以自我防衛，獲得跨黨派強烈的支持。

沃茲則點出，美國國防工業目前正面臨數十億元的延遲訂單，難以將這些武器交貨；川普和國防部長赫塞斯正致力於推動國防工業的重新布局，並把這些供應鏈回流美國、重新振興工業，並擴大美國的國防工業基礎。

國務卿魯比歐近日在菲律賓首都馬尼拉，與中國外交部長王毅會談，魯比歐在會後被問及美國140億美元對台軍售的進度時，魯比歐回答說，案子仍在內部審查中，因為華府必須考量自身庫存與可用性。

精華 FAQ

  • 沃茲表示，美國對台政策沒有改變，仍維持戰略模糊，這也與川普的說法一致。他並強調，美國對台軍售方向並未因外界質疑而出現根本轉向。

  • 史丹頓質疑，川普北京行後曾把對台軍售視為談判籌碼，卻又宣稱維持現狀，兩者是否矛盾。他認為，將軍售作為對中談判工具，會影響台灣防衛需求。

  • 沃茲與魯比歐都提到，軍售延遲與美國國防工業供應鏈、庫存和可用性有關。政府正推動國防工業再工業化，縮短積壓訂單，讓武器能更快交到台灣手上。

軍售 聯合國 供應鏈

上一則

學者：美應納入台灣 組「造船聯盟」抗中

下一則

東協外長會議 魯比歐、王毅場邊較勁

延伸閱讀

川習9月再見面提台灣？俞大㵢：美方立場不會改變

川習9月再見面提台灣？俞大㵢：美方立場不會改變
中國冷處理川普介選指控？專家：看穿他是為了國內政治

中國冷處理川普介選指控？專家：看穿他是為了國內政治
國台辦批谷立言太上皇、為台獨遞刀 AIT：美對台政策沒變

國台辦批谷立言太上皇、為台獨遞刀 AIT：美對台政策沒變
伯恩斯批川普對中軟弱 特別是對台軍售只給模稜兩可答案

伯恩斯批川普對中軟弱 特別是對台軍售只給模稜兩可答案

熱門新聞

57歲越南裔澳洲公民阮富(Phu Nguyen)，因簽證過期長時間非法滯留，遭ICE逮捕。(取自洛杉磯移民暨海關執法局X.com帳號)

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

2026-07-17 20:17
美國總統川普19日搭乘卡達捐贈的波音747豪華客機，即新空軍一號，從新澤西州返回馬里蘭州安德魯聯合基地。(美聯社)

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」原因曝光

2026-07-20 01:46
川普政府16日在「聯邦公報」中宣布將恢復「公共負擔」規定；綠卡申請人須證明自己不會成為公共負擔，否則政府可以拒絕向領取公共福利的移民發放綠卡。圖為俗稱糧食券的SNAP。(美聯社)

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

2026-07-16 15:02
川普政府擬定新規，在海外使館受理綠卡申請，須先繳10萬元保證金。(路透)

海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招

2026-07-15 22:03
衛生部長小甘迺迪宣布，將暫停撥付給明尼蘇達州與加州的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)款項。(歐新社)

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

2026-07-21 13:20
美軍中央司令部對伊朗發動空襲期間，一處不明地點發生爆炸，現場升起濃煙。(路透)

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

2026-07-18 01:57

超人氣

更多 >
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招