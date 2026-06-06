10億援台 眾院軍委會通過2027國防授權法案

國會眾院軍事委員會5日通過2027財年國防授權法案，包括台灣安全倡議的10億支出。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 眾院軍委會通過2027國防授權法案，納入最高10億美元援台資金。

眾院軍委會通過2027國防授權法案，納入最高10億美元援台資金。 重點二： 法案要求關注美台通訊韌性，評估衝突下基礎設施受損風險。

法案要求關注美台通訊韌性，評估衝突下基礎設施受損風險。 重點三：國防部長須於2027年3月前提交報告，參院軍委會將接續審議。

國會眾議院 軍事委員會在5日在歷經14小時審議後，通過2027財政年度國防授權法案，其中包括為「台灣安全合作倡議」提供最高10億美元資金，協助台灣自我防衛；其他內容還包括關切美台之間的通訊韌性，要求戰爭部長向國會提交相關報告。

「國防授權法案」（National Defense Authorization Act, NDAA）堪稱美國年度大法，聯邦參議院、眾議院必須在擬出統一版本後，再分別通過由總統簽字生效。

眾院 軍委會上周公布2027財政年度國防授權法案文本相關內容後，5日審議，最終以44票對12票通過。美國國會季刊（CQ）指出，軍委會耗時14小時審議並通過這項法案後，眾院全體會議預計在7月休會前接手處理。

根據5日通過的眾院軍委會「情報暨特種作戰」小組資料，2027財政年度國防授權法案條文包括根據2025財政年度國防授權法，授權高達10億美元的資金用於「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）。

另外，眾院軍委會「網路、資訊技術及創新」小組資料寫道，委員會認為，美台具韌性的通訊對穩定狀態和危機時的協調至關重要。委員會擔憂，在衝突環境下通訊基礎設施若受損，將嚴重限制台灣和美軍、夥伴間的通訊能力，同時認為必須立即評估目前的能力並補齊缺口。

為此，委員會要求國防部長於2027年3月1日前向國會提交報告，評估台灣的行動隨意網路（mobile ad hoc networking）及商用衍生通訊系統，在惡劣環境中，支持美軍行動需求的程度。

國會參院軍委會預計6月10日審議參院版2027財政年度國防授權法案。