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是否批准140億美元對台軍售、與賴清德談？川普這樣說

編譯周辰陽／即時報導
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川普5日搭乘空軍一號前往威斯康辛州途中接受媒體提問。(美聯社)
川普5日搭乘空軍一號前往威斯康辛州途中接受媒體提問。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普被問及140億美元對台軍售時，表示目前仍在考慮中。
  • 重點二：他也說會持續與賴清德對話，但尚未對軍售案做出定案。
  • 重點三：外媒指出，軍售曾因伊朗戰事被傳暫停，美方政策表態未變。

川普總統5日搭乘空軍一號前往威斯康辛州奇珀瓦福爾斯（Chippewa Falls, WI）途中接受媒體提問，被問及價值140億美元的對台軍售案是否已做出決定時，川普表示「正在考慮中」。

根據白宮公布的錄音檔，有記者詢問川普，是否已就這項140億美元的對台軍售案做出決定。川普回應說：「我們正在考慮這件事。」

記者隨後追問，是否仍計畫就此事與賴清德總統討論。川普則表示：「我們一直都會與他對話，但我們正在考慮這件事。」

NewsNation白宮記者梅爾（Kellie Meyer）在社群平台X發文指出，美國海軍代理部長高雄（Hung Cao，前譯曹洪）兩周前曾表示，由於對伊朗戰事的因素，對台軍售已被「暫停」。不過，美國國防部長赫塞斯日前表示，美國對台政策立場並未改變，但他並未具體回應這項軍售方案的相關問題。

另外，CBS新聞5月29日報導，多名知情人士透露，在中國國家主席習近平今秋可能訪問美國之前，川普已不再預期會與賴總統通話。

川普 軍售 賴清德

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美對台140億美元軍售案 川普：正在考慮中

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