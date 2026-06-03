140億元對台軍售審查中 魯比歐：沒有徵詢中國

國務卿魯比歐。(記者陳熙文／攝影)

國務卿魯比歐 3日表示，140億美元的對台軍售 不是暫停（paused），而是正在審查評估中，並強調，美國不會在對台軍售上徵詢（consult）中國。

聯邦參院撥款委員會3日針對國務院2027財政年度預算申請舉行聽證會，邀請魯比歐出席說明。

共和黨肯塔基州參議員、前運輸部長趙小蘭的丈夫麥康諾 （Mitch McConnell）於聽證會詢問美國對台軍售的情況，魯比歐先是強調說，美國不會在軍售上徵詢中國，指中國不斷提起這件事，但美國未曾，也沒有徵詢中國；魯比歐說，這是美國長久以來的政策，沒有改變。

魯比歐並指出，川普政府去年12月才通過111億美元的對台軍售，並表示，美國知道中國對此感到不滿，不只是因為聽到中國這麼說，中方也派出共機多次跨過海峽中線來表示抗議。魯比歐稱中國的反應非常激烈。

魯比歐也再次表示，去年的軍售是史上最大規模的對台軍售，高於拜登政府4年總額，也高於歐巴馬政府。

魯比歐指出，現在這筆對台軍售不是暫停（paused），純粹正在審查評估中，指這筆軍售的金額很龐大，高達140億美元，並表示，這樣大規模的軍售關係到美國的防衛工業基礎，美國必須平衡這些事情。

魯比歐說，140億美元的軍售正經過國防部的內部審查，正確的用語不是「暫停」，而是處理中的軍售案，正在持續接受審核（under review）。