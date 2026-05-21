代理海軍部長：華府正暫停對台灣140億元軍售

代理海軍部長曹洪19日於華府。(路透)

國會山報報導，代理海軍部長曹洪（Hung Cao）21日出席參議院聽證會表示，由於川普政府與伊朗 之間的戰爭，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售 案。

曹洪在撥款委員會國防小組委員會聽證會上表示：「目前我們正暫停這項軍售案，以確保史詩怒火行動所需的彈藥，我們有大量彈藥，只是要確認一切齊備，但之後，當政府認為有必要時，對外軍售會繼續進行。」

參議員麥康奈（Mitch McConnell）追問他是否預期這項軍售案最終會獲准，曹洪表示，這將取決於國防部長赫塞斯與國務卿魯比歐。

上周，川普總統表示，他可能延後批准一筆140億美元的對台軍售，作為與中國談判的「籌碼」。川普告訴福斯新聞：「我還沒有批准。我們要看看情況。」

NOTUS國防記者古爾德（Joe Gould）稱曹洪的說法「奇怪」，他在社群平台X寫道：「如果彈藥充足，為什麼需要暫停？」

曹洪發表上述回應之際，外界仍持續關切美國庫存狀況。美國戰略暨國際研究中心（CSIS）上月發布的報告指出，美國在對伊朗作戰期間已消耗部分關鍵彈藥，包括大約一半的精準打擊飛彈，以及多達80%的終端高空防衛系統（THAAD）攔截彈。

不過，國防部長赫塞斯多次駁斥與彈藥有關的疑慮。他上周在國會聽證會上宣稱：「我們很清楚自己擁有什麼。我們擁有足夠的所需物資。」

川普可能暫停軍售，已讓台灣領導階層感到挫折。在台灣局勢及台美關係前景緊張升高之際，賴清德總統17日敦促川普政府繼續軍售，以維持「區域和平與安全」。