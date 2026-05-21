若跟川通話想說什麼？賴清德：盼軍購繼續進行 將反映台灣心聲

賴清德總統執政滿兩周年，20日在總統府發表談話。（路透）

賴清德 總統520談話後的記者會，華爾街日報記者詢問，最想跟美國總統川普 說什麼？賴清德表示，台灣是台海和平穩定的守護者，中國才是台海和平穩定的破壞者；對美的軍事採購，是維護台海和平穩定的必要手段，希望軍購繼續進行。台美溝通管道向來暢通，如果有機會，他有責任說出台灣社會的心聲。賴清德回應路透記者詢問時表示，國共以和平包裝統一的推進作為，不是在建立、捍衛中華民國的主權。

賴清德能否成為繼蔡英文 成為第二位與川普通話的台灣的總統，引起關注。

根據川普政府的白宮官方快速回應帳號「@RapidResponse47」一則貼文，川普總統20日在機場被媒體問到，「在你就軍售做出決定前，有計畫致電台灣總統賴清德嗎？」川普說，「我會跟他談，我會跟每個人談。我們完全掌握相關情勢。我們與習近平主席的會晤非常棒；我們會處理那個事，那個台灣問題」。

總統府記者會第一個問答刻意選擇外媒，讓賴清德回應兩岸、台美關係、軍購議題，被解讀為是刻意向華府「傳遞訊號」。

記者也詢問，國民黨主席鄭麗文曾表示，台灣的國安戰略必須同時站穩防衛力量與兩岸關係的「兩隻腳」，賴清德說，鄭麗文「兩腳說法」沒辦法提供台灣國家安全穩定基礎，兩隻腳並不穩定，更何況鄭麗文帶頭阻擋軍購，等於自斷一隻腳，對台灣非常危險；中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，是國際社會公認。

台外交部發言人蕭光偉晚間表示，如果能與川普通話，賴清德已說明將反映台灣社會心聲，強調台灣是台海和平的守護者，中國才是破壞者，並表達對美軍購能持續進行。

蕭光偉回覆中央社提問表示，賴清德20日已經對外說明，台美溝通管道向來暢通，如果有機會，他將反映台灣社會的心聲，並做出四點說明強調，第一，台海的和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，政府不卑不亢、維持現狀，台灣也是台海和平穩定的守護者。

台外交部表示，第二，中國才是台海和平穩定的破壞者，中國持續在東海、南海擴軍，軍演也已經到西太平洋，使印太區域緊張情勢升高。第三，台灣有感於威脅日益嚴重，所以增加國防預算，相信只有實力可以帶來和平；而國防力量提升、對美軍事採購，是維護台灣安全，以及維護台海和平穩定的必要手段，希望這項軍購能夠持續進行。

台外交部說，第四，中華民國台灣是主權獨立的國家，沒有任何一個國家有權利併吞台灣，且台灣人民追求民主自由的生活，民主自由也不應該被視為挑釁。因此，非常期待台美，以及台灣與民主國家能共同合作，促進台海和平穩定以及區域的和平安全。