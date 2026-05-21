我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴蒙示警利率會更高 Fed會議顯示多數官員主張升息列選項

大逆轉？警認定金秀賢「交往未成年」假消息 「橫豎」慘了

川普：將和賴清德通話 短時間內決定對台軍售

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統日前表示會與治理台灣的人談軍售，20日被詢問時，進一步說不排除與賴清德總...
川普總統日前表示會與治理台灣的人談軍售，20日被詢問時，進一步說不排除與賴清德總統通話。（美聯社）

川普總統20日指出，他有意在對台軍售做出決定前與賴清德總統通話；白宮官員指出，川普將在短時間內針對新一波對台軍售做出決定。

川普本月14、15日訪問北京，在川習會後向媒體表示，他將與「目前管理台灣的人」談話後，很快會做出對台軍售的決定。

川普在2016年總統勝選時，中華民國前任總統蔡英文曾打電話給川普恭賀，創下紀錄。

川普目前手上還有對台140億元軍售尚未批准，他在川習會後接受媒體訪問時明確指出，對台軍售是很好用的談判籌碼。

川普20日再被媒體問及是否有計畫在決定對台軍售前與賴清德總統通話？川普回答說，「我會跟他談，我會跟每個人談。我們完全掌握相關情勢。我們（日前）與習近平主席的會晤非常棒；我們會處理那個事，那個台灣問題」。

賴清德總統20日舉行執政兩周年記者會並發表談話，對於想對川普表達什麼意見，賴清德表示，如果有機會，他有責任說出台灣社會的心聲，會表達說台海的和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，政府不卑不亢、維持現狀，台灣是台海和平穩定的守護者。

賴清德總統指出，他也會說明，中國才是台海和平穩定的破壞者，以及台灣增加國防預算，相信只有實力可以帶來和平，強調國防力量的提升、對美的軍事採購，是維護台灣安全之外，也是維護台海和平穩定的必要手段，指希望軍購能夠持續進行。

賴清德也說，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，指民主自由也不該被視為挑釁，非常期待台美、還有台灣跟民主國家能夠更共同合作，促進台海的和平穩定、以及區域的和平安全。

有白宮官員20日以背景說明的方式回應本報記者指出，如同川普所言，川普將在相當短的時間內針對新的對台軍售方案做出決定。

白宮並說明，川普於去年12月核准111億美元的對台軍售，符合美國自1950年以來的政策。白宮指出，川普在第一任期核准的對台軍售多於美國其他總統；川普在第二任期核准的對台軍售，多過前總統拜登4年任期的總額。

另外，川普20日於美國海岸巡防隊學院發表畢業致詞，內容再度提到台灣搶走美國晶片產業；川普指出，如果美國當初有對的總統，這樣的事情就不會發生，不過川普也承諾說，等他卸任的時候，美國將擁有接近50%的晶片市場。

20日是賴清德總統就職兩周年，習近平日前才當著川普的面提反台獨，川普20日卻又表...
20日是賴清德總統就職兩周年，習近平日前才當著川普的面提反台獨，川普20日卻又表示不排除與賴談軍售。（路透）

川普 軍售 賴清德

上一則

30年前擊落民航機案 美起訴古巴前總統卡斯楚

延伸閱讀

川普稱會與賴清德談話 台灣外交部：若有機會將反映心聲

川普稱會與賴清德談話 台灣外交部：若有機會將反映心聲
拍板對台軍售前與賴清德通話？ 川普：我會跟他談

拍板對台軍售前與賴清德通話？ 川普：我會跟他談
賴清德提捍衛現狀無台獨問題 美國務院：對台政策未變

賴清德提捍衛現狀無台獨問題 美國務院：對台政策未變
回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

熱門新聞

美國總統川普（右1）14日在北京人民大會堂，接受東道主中國大陸國家主席習近平（左3）所設的國宴款待。路透

川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌

2026-05-14 14:43
美國總統川普（右）14日在北京人民大會堂出席國宴與中國國家主席習近平（左）。（路透）

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

2026-05-14 09:01
美國總統川普15日在空軍一號專機對記者發表談話。美聯社

川普警告台灣：不希望有人走向獨立

2026-05-15 12:08
川普(中)14日在北京人民大會堂出席中國國家主席習近平舉行的國宴後離開。(美聯社)

川習會後國宴 據傳淮揚菜不合川普口味

2026-05-16 12:43
中國國家主席習近平（右）14日在人民大會堂外與一眾美國官員握手寒暄，包括遭北京制裁的美國國務卿魯比歐（左三）。（路透）

美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議

2026-05-16 23:45
中國國家主席習近平就台灣問題向川普施壓，並警告若處理不當恐引發衝突。(美聯社)

習近平向川普施壓「台灣問題」川習會氣氛頓時凝結

2026-05-14 01:17

超人氣

更多 >
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件
女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」

女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」
俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨