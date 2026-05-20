川習會後 4艘美國液化天然氣船駛向中國 預計6月抵達

路透指出，倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，4艘美國液化天然氣（LNG）運輸船在川習會後啟程駛往中國，相關貨輪預計於6月抵達中國港口。報導稱，此為美國總統川普第二任期內首批直航中國的美國LNG貨物。（路透資料照）

川習會 於上周落幕之後，路透引述倫敦證券交易所集團（LSEG）數據指出，4艘液化天然氣 （LNG）運輸船正從美國駛往中國，預計將在今年6月抵達。這是美國總統川普 第2任期內，首次有美國LNG貨物直接運往中國。

路透報導，過去幾年，作為全球最大天然氣進口國的中國曾大量採購美國LNG。美國是全球最大的天然氣生產國、消費國和出口國。然而，中國目前仍對美國LNG徵收25%的關稅。這項關稅源於此前美國對中國商品加徵關稅後，中國所採取的反制措施，這仍被認為是阻礙中美LNG貿易恢復的最大障礙。

報導稱，隨著伊朗戰爭推高全球天然氣價格，加上目前已有四艘運輸船正從美國駛往中國，至少其中一艘最終抵達中國的可能性較高。

據LSEG數據，顯示「Umm Al Hanaya」號在5月5日離開美國錢尼爾能源公司（Cheniere Energy）位於路易斯安那州的工廠；「Id'Asah」號、「Al Sene」號及「Lamail」號則在5月8至18日期間，離開美國Venture Global公司同樣位於路易斯安那州的工廠。這4艘船預計將在6月15日至28日期間抵達天津港。據悉，錢尼爾能源和Venture Global分別是美國最大和第二大LNG生產商。

此前，川普在上周訪問北京並與中國國家主席習近平舉行峰會期間，在接受福斯新聞（Fox News）採訪時說，中國希望從美國購買石油、LNG及其他商品，「他們（中國）已經同意，他們想要購買美國石油，他們將前往德州，我們將開始讓中國船隻前往德州、路易斯安那州與阿拉斯加州。」中國外交部當時未就此直接證實，僅稱中方願共同維護全球能源安全和產供鏈穩定。

路透提到，由於俄羅斯2022年入侵烏克蘭，以及今年以來中東戰事引發供應中斷，全球天然氣價格近年持續上漲。在美國與以色列相關軍事行動後，伊朗一度影響荷莫茲海峽通行，並攻擊卡達LNG出口設施，使全球約20%的LNG供應受影響，約相當於每日100億立方英尺（bcfd）的供應中斷。

在供應擾動之下，全球天然氣價格近期上升至多周高點，包括：歐洲荷蘭TTF基準價格約每百萬英熱單位17美元，為6周以來高點；亞洲日本韓國基準（JKM）約19美元，為4周以來高點。相比之下，美國天然氣價格仍相對低廉，路易斯安那州Henry Hub期貨約每百萬英熱單位3美元。

日經中文網4月報導指出，中國是全球最大原油進口國，約7成國內消費仰賴進口。報導稱，此前中國因不滿川普政府關稅政策，曾一度減少、甚至暫停採購美國原油與液化天然氣。不過隨著近期伊朗局勢緊張推升國際油氣價格，美國產能源也重新被納入中方採購選項。