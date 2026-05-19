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貝森特：美國不急於延長與中國的貿易休戰協議 稀土問題還要再談

編譯葉亭均／綜合外電
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財政部長貝森特。(路透)
財政部長貝森特。(路透)

財政部長貝森特周二（19日）表示，川普政府「並不急於」延長將於11月到期的對中國關稅及關鍵礦產貿易休戰協議，因為雙方仍有時間在今年稍晚的會面來續簽休戰協議。貝森特另外談到日圓匯率過度波動是令人不樂見的。

貝森特在G7財長會議場邊接受路透採訪時表示，他相信中國會接受美方透過「301條款」恢復先前的美國關稅水準，只要稅率不要再進一步提高即可。

他說，由於最高法院裁定推翻川普總統動用緊急權力實施的全球關稅措施，中國近幾個月其實已經因而獲得較低關稅待遇，「等於拿到一筆交易」。

談到美中關稅休戰將在今年11月到期時，貝森特表示：「我認為我們不急著延長它，現在情況相當穩定。」

他說，中國在履行關鍵礦產相關承諾方面，「表現令人滿意，但還談不上非常好，因此我們還會再與他們進一步磋商。」

中國國家主席習近平預期9月前往華盛頓，在白宮與川普會面。貝森特表示，在這場峰會之前，他將先與中國國務院副總理何立峰會晤，就貿易議題敲定更多細節。

另外，貝森特談到了日圓議題。他在G7財長會議期間與日本央行總裁會晤後不久，在社群平台X推文表示，他認為日本經濟的基本面強勁，日圓過度波動是令人不樂見的，「我相信日銀總裁植田和男將能成功引導日本的貨幣政策」。

川普 關稅 貝森特

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